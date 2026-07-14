Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

En medio de la entrevista, el hijo de Calixto Ochoa recordó la vez que él y su equipo estaban en Carora, Venezuela, cumpliendo con unos compromisos musicales. En ese entonces hacía parte de la agrupación de Diomedes Dionisio Díaz, uno de los hijos de ‘El Cacique de la Junta’, que recientemente estuvo hospitalizado por problemas graves de salud.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Elder Dayán Díaz es el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026)

Eran aproximadamente las tres de la mañana cuando el concierto acabó; posterior a eso, el equipo emprendió el viaje por carretera de regreso a Colombia, pero todos sentían que algo malo sucedería durante el trayecto.

Rolando se ubicó en la parte de atrás del bus porque los puestos eran más cómodos para dormir, pero cuando llegó el momento de descansar, él dijo que sintió una voz interna que le decía:

Lee También

“Cámbiate de puesto”. Sin dudarlo un solo segundo, obedeció a su instinto y se fue a otro lugar.

“Yo oré porque iba muy inquieto… Había una voz en mi corazón que me decía: ‘Cambia de lado’, pero una cosa que no puedo explicar, una cosa rara en el corazón”, dijo Rolando en el pódcast sobre su presentimiento.

Segundos después del cambio de lugar, el bus en el que iban todos se estrelló de frente contra un carro de valores. La parte más afectada del transporte fue el lugar donde él estaba recostado inicialmente. Sin embargo, no quedó ileso, pues por el impacto, él salió volando y su pierna se vio comprometida; tuvo que ser llevado de urgencias al hospital más cercano.

“Una experiencia que también me permite ver la misericordia de Dios que me ha sacado de tantas experiencias peligrosas”, agregó.

Cuando salió de su cirugía los médicos le contaron que, debido a la gravedad de la herida, estuvo a punto de perder su pierna, pero, afortunadamente, solo perdió el segundo dedo del pie. “

Cuando me dice: ‘Tuvimos que amputar un dedo’, yo dije: ‘¿Un dedo?, ¿cuál fue?’, y me dicen que el que le sigue al grande, ahí yo dije: ‘Ay, bueno, todo bien’, yo ya me había preparado para lo peor”, dijo en tono burlesco.

Quién es Rolando Ochoa

Rolando Antonio Ochoa Tardiu, también conocido como “R8′ Y “King Kong” nació en Sincelejo el 27 de julio de 1977, en una familia llena de talento, pues su padre era el gran músico Calixto Ochoa. Es por eso que cuando tenía menos de 15 años, participó en concursos y festivales musicales. Gracias a su gran talento, hizo parte de ‘Los corraleros de Majagual’, reemplazando a su padre cuando se retiró de su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rolando Ochoa (@rolando_8a)

También formó una dupla con Diomedes Dionisio, uno de los hijos de Diomedes Díaz. Cantó con Ernesto Mendoza y Rafael Santos Díaz. Después, decidió trabajar con Martín Elías y lanzaron el exitoso álbum ‘El terremoto’. Posteriormente, él y Silvestre Dangond unieron sus carreras y publicaron el álbum de ‘La novena batalla’.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos