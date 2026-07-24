La inesperada muerte de la influenciadora mexicana Adriana García, de 30 años, ha generado una ola de conmoción entre sus seguidores y también una gran incertidumbre por las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento. Aunque desde las primeras horas comenzó a circular la versión de que habría perdido la vida tras someterse a un procedimiento estético, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa hipótesis.

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La creadora de contenido, originaria de Culiacán, Sinaloa, falleció el pasado 21 de julio. Desde entonces, la información sobre el caso ha estado rodeada de versiones extraoficiales y pocas certezas, mientras la Fiscalía mexicana adelanta las investigaciones para establecer qué ocurrió realmente.

Una de las razones por las que el caso ha causado tanta confusión es que, pese a que diversos medios mexicanos señalaron que la muerte estaría relacionada con una cirugía estética, las autoridades aún no han revelado las causas oficiales del fallecimiento ni el tipo de procedimiento al que supuestamente se habría sometido.

Incluso, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, aseguró que la dependencia no contaba con información oficial sobre el caso y explicó que será la Fiscalía la encargada de determinar qué sucedió tras los análisis forenses.

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Mientras tanto, trascendió que agentes de la Policía acudieron al establecimiento donde presuntamente se realizó el procedimiento para inspeccionar las condiciones del lugar. Asimismo, los investigadores recopilan grabaciones de cámaras de seguridad y otras pruebas que permitan reconstruir los últimos movimientos de la influenciadora antes de su muerte.

Otra de las incógnitas es que tampoco se ha revelado la identidad de los responsables del establecimiento donde habría sido atendida ni se conocen detalles sobre las personas que participaron en el procedimiento.

Pese a la falta de información oficial, la muerte de Adriana García fue confirmada por Drop Shop, una reconocida cadena de tiendas con la que mantenía una relación comercial y que le rindió un emotivo homenaje a través de redes sociales.

“Hoy despedimos a una integrante de la familia”, escribió la empresa en un mensaje en el que destacó “su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartieron a su lado”. También envió condolencias a sus familiares, amigos y especialmente a la hija de seis años que deja la creadora de contenido.

Adriana era ampliamente conocida en Culiacán por compartir contenido relacionado con moda, belleza, emprendimiento y estilo de vida. Entre Instagram y TikTok reunía más de 90.000 seguidores, quienes seguían de cerca sus publicaciones y colaboraciones con distintas marcas.

De hecho, pocos días antes de su fallecimiento había compartido fotografías de un viaje a Los Cabos, en Baja California Sur. En las imágenes aparecía sonriente, vistiendo un traje naranja y acompañó la publicación con el mensaje: “Fotitos que no subí… Los Cabos 25”.

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Tras conocerse la noticia, esa publicación se llenó de mensajes de despedida y de incredulidad por parte de sus seguidores.

Por ahora, la familia de Adriana García no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. La investigación continúa abierta y serán los resultados de Medicina Forense y de la Fiscalía los que determinen si su muerte estuvo relacionada con un procedimiento estético o si obedeció a otra causa.

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