Por: El Espectador

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Este jueves 23 de julio se adelantó la audiencia de imputación en contra del cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como ‘Churo Díaz’, por un caso de presunto abuso a menores de edad. El artista se declaró inocente de los hechos que le endilga la Fiscalía.

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La audiencia se llevó a cabo de virtualmente y fue reservada. Lo que se sabe es que la Fiscalía 16 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes estuvo a cargo de la imputación en contra del músico.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015 en Valledupar (Cesar).

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El hombre de 43 años, al parecer, aprovechó la cercanía que tenía con la víctima y los momentos en que permanecía bajo su cuidado para agredirla.

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Los hechos quedaron al descubierto después de que la víctima presentó cambios en su comportamiento que podrían ser indicativos de una posible situación de abuso.

En ese contexto, una fiscal de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

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