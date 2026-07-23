Uno de los momentos más curiosos del tercer capítulo de ‘Yo me llamo’ lo protagonizó un participante que intentó imitar a Karol G, aunque desde que apareció en el escenario quedó claro que estaba lejos de convertirse en el doble perfecto de la cantante paisa.

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Con una peluca, un vestuario que poco recordaba a la ‘Bichota’ y una interpretación de ‘TQG’ llena de desafinaciones, el concursante terminó despertando más risas que elogios. Incluso, en medio de la presentación, la peluca se le cayó, provocando la reacción del público y del jurado.

Amparo Grisales frenó la presentación de ‘Yo me llamo Karol G’

La primera en intervenir fue Amparo Grisales, quien decidió detener la audición. Pero, además, la cuestionó:

“No te llamo Karol, porque no eres Karol ni te pareces a Karol. Lógicamente no eres Karol G, no te pareces a Karol G, no cantas como Karol G… ¿Por qué haces esto?”, le preguntó.

Lejos de molestarse, el participante respondió con tranquilidad:

“Porque me encanta el arte y que la gente disfrute de la música de la ‘Bichota’.”

La respuesta cambió el tono de la conversación. Amparo reconoció su entusiasmo y hasta destacó un aspecto de la presentación.

“Esa es una buena razón […] los movimientos en el piso estuvieron geniales.”

A esa opinión se sumó César Escola, quien resaltó que el concursante había logrado entretener al público, pese a no convencer como imitador.

“Lo más bonito es venir a entretener. Me encanta la desfachatez, me encanta la libertad con que lo hiciste y te divertiste“, afirmó el músico argentino.

Aunque el participante no consiguió avanzar en la competencia, sí terminó llevándose uno de los aplausos más espontáneos de la noche gracias a la actitud con la que asumió una de las presentaciones más llamativas del capítulo.

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