Las historias de vida volvieron a robarse el protagonismo en ‘Yo me llamo’. En el tercer capítulo de la nueva temporada, una participante que imitó a Myriam Hernández emocionó a los jurados al revelar que llegar al programa era un sueño que compartía con su mamá, quien falleció antes de verla cumplir esa meta.

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El momento fue tan conmovedor que Amparo Grisales no pudo contener las lágrimas, se levantó de su silla y caminó hasta el escenario para abrazar a la concursante.

Imitadora de Myriam Hernández recordó a su mamá y quebró a Amparo Grisales

Después de su presentación, la participante explicó que su pasión por la música nació gracias a su madre, quien trabajaba en un taller de confección y escuchaba constantemente las canciones de Myriam Hernández.

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“Este sueño, además de ser mío, es de mi mamá. Ella trabajaba en un taller de confección; yo me levanté con ella escuchando siempre la música de Myriam Hernández y ella veía ‘Yo me llamo’ y me decía: ‘Mi amor, tú tienes que estar algún día ahí'”, relató entre lágrimas.

Mientras hablaba, la emoción la desbordó. Amparo Grisales le preguntó entonces si su mamá seguía con vida, pero la respuesta hizo todavía más fuerte el momento.

“Por ti, mami”, alcanzó a decir la imitadora antes de confirmar que su madre había fallecido.

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Amparo Grisales se levantó de la mesa para consolar a participante de ‘Yo me llamo’

Conmovida por el relato, la actriz lanzó un beso al cielo y recordó a su propia madre.

“Está con la mía… Espera”, dijo antes de levantarse de su puesto para subir al escenario y abrazar a la concursante.

Ya junto a ella, intentó darle consuelo con unas palabras que emocionaron a los presentes.

“Está con la mía. Seguro están juntas… Siempre están acompañándonos, ¿vale?”

Al regresar a la mesa del jurado, Amparo explicó por qué la historia la había tocado tan profundamente.

“Yo, cuando dicen que la mamá, yo siento que están todas juntas”, afirmó mientras intentaba contener el llanto.

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