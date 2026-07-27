Este lunes 27 de julio ‘Yo me llamo’ vuelve con un episodio que promete subir el nivel de la competencia. En el adelanto emitido por Caracol Televisión se anticipó un “duelo de titanes”, mientras el jurado volverá a poner a prueba a los imitadores con críticas que podrían definir su continuidad en el concurso.

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(Vea también: Elder Dayán no aguantó y tuvo inesperada reacción con imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’)

Aunque el canal aún no reveló qué artistas protagonizarán el capítulo, el avance mostró que el escenario “se convierte en un campo de leyendas” y dejó ver la exigencia de los jueces frente a las presentaciones.

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Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

8:42 p.m 2026-07-27T20:42:54-05:00 ID: ynies Dios mío, el José José que llegó a ‘Yo me llamo’ Con ‘El triste’ nos dejó a todos contentos… ¡Qué pedazo de presentación! Sí se llama

8:37 p.m2026-07-27T20:37:09-05:00 ID: ztvrv Llegó el Ferxxxo con ‘Prohibidox’ Pues que cante, lo que uno diga que canta, como que no…

8:35 p.m2026-07-27T20:35:05-05:00 ID: uwkiq Imitadora de Rocío Durcal llegó a escena, pero el personaje se perdió Canta divino, pero no se llama.

8:27 p.m2026-07-27T20:27:41-05:00 ID: zfaga Shakiraaaaa llegó a escena, y tiene cositas Con ‘Las de la intuición’ parece que sí, pero divide a los jueces. Al final, pasó.

8:17 p.m2026-07-27T20:17:17-05:00 ID: vbkzf Raphael quedó crudo, crudo, crudo… Definitivamente no se llama, y les causó mucha risa a los jurados

8:15 p.m2026-07-27T20:15:30-05:00 ID: pqflw Paola Jara puso a dudar a los jurados… Tocó irse al desempate Para el lobo y Escola, sí se llama; Amparo y Elder la dejaron en rojo… En el desempaté si pasó

8:14 p.m2026-07-27T20:14:11-05:00 ID: lkhxu Parecia que pintaba, pero le faltó mucha voz a Espinoza Paz No se pudo… A intentarlo la próxima

8:13 p.m2026-07-27T20:13:02-05:00 ID: vhbhd Un supuesto Diomedes Díaz causó risas con su ‘imitación’ Hasta Elder Dayán se murió de la risa con la presentación

8:12 p.m2026-07-27T20:12:18-05:00 ID: elbqd Un Luis Fonsi arrollador salió con toda al escenario Espectacular… Se llevó todos los sí del jurado.

8:11 p.m2026-07-27T20:11:18-05:00 ID: xfgcf Ya comenzó el programa más visto de Colombia ‘Yo me llamo’ ya está al aire.

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