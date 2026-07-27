Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Jul 27, 2026 - 8:44 pm

Este lunes 27 de julio ‘Yo me llamo’ vuelve con un episodio que promete subir el nivel de la competencia. En el adelanto emitido por Caracol Televisión se anticipó un “duelo de titanes”, mientras el jurado volverá a poner a prueba a los imitadores con críticas que podrían definir su continuidad en el concurso.

(Vea también: Elder Dayán no aguantó y tuvo inesperada reacción con imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’)

Aunque el canal aún no reveló qué artistas protagonizarán el capítulo, el avance mostró que el escenario “se convierte en un campo de leyendas” y dejó ver la exigencia de los jueces frente a las presentaciones.

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Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

 

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Dios mío, el José José que llegó a ‘Yo me llamo’

Con ‘El triste’ nos dejó a todos contentos… ¡Qué pedazo de presentación! Sí se llama

 

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Llegó el Ferxxxo con ‘Prohibidox’

Pues que cante, lo que uno diga que canta, como que no…

 

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Imitadora de Rocío Durcal llegó a escena, pero el personaje se perdió

Canta divino, pero no se llama.

 

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Con ‘Las de la intuición’ parece que sí, pero divide a los jueces. Al final, pasó.

 

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Para el lobo y Escola, sí se llama; Amparo y Elder la dejaron en rojo… En el desempaté si pasó

 

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Un supuesto Diomedes Díaz causó risas con su ‘imitación’

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Un Luis Fonsi arrollador salió con toda al escenario

Espectacular… Se llevó todos los sí del jurado.

 

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Ya comenzó el programa más visto de Colombia

‘Yo me llamo’ ya está al aire.

 

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