Este lunes 27 de julio ‘Yo me llamo’ vuelve con un episodio que promete subir el nivel de la competencia. En el adelanto emitido por Caracol Televisión se anticipó un “duelo de titanes”, mientras el jurado volverá a poner a prueba a los imitadores con críticas que podrían definir su continuidad en el concurso.
(Vea también: Elder Dayán no aguantó y tuvo inesperada reacción con imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’)
Aunque el canal aún no reveló qué artistas protagonizarán el capítulo, el avance mostró que el escenario “se convierte en un campo de leyendas” y dejó ver la exigencia de los jueces frente a las presentaciones.
Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
Dios mío, el José José que llegó a ‘Yo me llamo’
Con ‘El triste’ nos dejó a todos contentos… ¡Qué pedazo de presentación! Sí se llama
8:37 p.m2026-07-27T20:37:09-05:00 ID: ztvrv
Llegó el Ferxxxo con ‘Prohibidox’
Pues que cante, lo que uno diga que canta, como que no…
8:35 p.m2026-07-27T20:35:05-05:00 ID: uwkiq
Imitadora de Rocío Durcal llegó a escena, pero el personaje se perdió
Canta divino, pero no se llama.
8:27 p.m2026-07-27T20:27:41-05:00 ID: zfaga
Shakiraaaaa llegó a escena, y tiene cositas
Con ‘Las de la intuición’ parece que sí, pero divide a los jueces. Al final, pasó.
8:17 p.m2026-07-27T20:17:17-05:00 ID: vbkzf
Raphael quedó crudo, crudo, crudo…
Definitivamente no se llama, y les causó mucha risa a los jurados
8:15 p.m2026-07-27T20:15:30-05:00 ID: pqflw
Paola Jara puso a dudar a los jurados… Tocó irse al desempate
Para el lobo y Escola, sí se llama; Amparo y Elder la dejaron en rojo… En el desempaté si pasó
8:14 p.m2026-07-27T20:14:11-05:00 ID: lkhxu
Parecia que pintaba, pero le faltó mucha voz a Espinoza Paz
No se pudo… A intentarlo la próxima
8:13 p.m2026-07-27T20:13:02-05:00 ID: vhbhd
Un supuesto Diomedes Díaz causó risas con su ‘imitación’
Hasta Elder Dayán se murió de la risa con la presentación
8:12 p.m2026-07-27T20:12:18-05:00 ID: elbqd
Un Luis Fonsi arrollador salió con toda al escenario
Espectacular… Se llevó todos los sí del jurado.
8:11 p.m2026-07-27T20:11:18-05:00 ID: xfgcf
Ya comenzó el programa más visto de Colombia
‘Yo me llamo’ ya está al aire.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO