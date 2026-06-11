Por: El Colombiano

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“Esta acción fue determinada por el señor Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, quien gestó la idea criminal”, fueron las palabras de la fiscal que ayer jueves hizo la lectura de cargos por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado con atenuante contra el famoso cantante de reguetón y tres personas de su círculo laboral. Sigue a PULZO en Discover

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La diligencia de imputación y definición sobre una posible medida de aseguramiento iba a ser el martes, pero la aplazaron debido a quebrantos de salud del juez de control de garantías que estaba asignado y finalmente ayer comenzó de manera virtual en el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín.

Los otros presuntos implicados son el mánager de Blessd, Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Un quinto personaje que habría participado en el presunto ilícito fue Daniel Alejandro Velásquez Franco (conocido como Dr. Velásquez), pero ya está muerto.

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Este proceso tiene que ver con el señalamiento de Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, imitador de Blessd.

Ambos habrían sido citados al estudio de grabación de Blessd el primero de junio de 2022 y, según denunció el primero de ellos, fueron retenidos y amenazados debido a las presentaciones artísticas remuneradas. De acuerdo con el relato de Sánchez Quintero, pretendían obligarlo a firmar un documento en el que se comprometiera a que su representado no seguiría imitando a Blessd, para lo cual lo amenazaron utilizando incluso un arma de fuego.

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Cabe recordar que este no es el único lío judicial que enfrenta Blessd. Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, también lo acusa de un hecho similar, en el que habría sido agredido y amenazado por este y otras personas mientras lo señalaban de robar pertenencias de la casa del exitoso intérprete de música urbana.

Ahora a Blessd lo defienden los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango. Durante la audiencia, que duró poco más de cinco horas en la mañana de ayer, el artista se mostró pocas veces en cámara y se notaba su intención de exponerse públicamente lo menos posible, pero en una de esas apariciones se vio cómo, en plena audiencia judicial y en un contexto lleno de solemnidad por la gravedad de los asuntos a tratar, estaba vestido de pantalón corto estampado y desparramado en una silla, junto al defensor Arango.

La fiscal Piedad Estrada hizo un relato pormenorizado de lo que habría ocurrido hace cuatro años, cuando habrían sido retenidos contra su voluntad durante tres horas Andrés Felipe Sánchez Quintero y Jefferson Sánchez dentro de un estudio del barrio El Poblado. Con esto, la funcionaria buscaba dilucidar cuál habría sido la participación específica de Jaramillo, Moreno, Giraldo y Mesa en los hechos.

Los testimonios esgrimidos indican cómo las víctimas habrían sido citadas a ese lugar por Jaramillo con un mensaje de WhatsApp y creyeron que se trataba de algo positivo, pues días antes vieron expresiones de complacencia de Blessd ante la aparición de un imitador, Jefferson, que le rendía culto a su trabajo. No obstante, al llegar, pasadas las tres de la tarde de ese día, se encontraron con extrañeza con una actitud hostil, según relataron ante la Fiscalía.

La situación habría comenzado a tornarse violenta cuando Sánchez Quintero le preguntó a Jara qué pensaba del tributo de Jefferson y este reaccionó insultándolo, llamándolo “estafador” y acusándolo de lucrarse ilegalmente de la marca del artista original. Además, le aseguraron a Jefferson que le quitarían a ese “estafador” de encima e incluso le prometieron que le darían dinero.

En ese momento habrían ingresado el productor Daniel Velásquez y la abogada Laura Moreno; ante el temor por el cambio de actitud, el imitador de Ozuna comenzó a grabar subrepticiamente con su teléfono celular.

Según dijo, le exigieron firmar un contrato en el que aseguraba que suspenderían sus presentaciones con el personaje imitado, so pena de recibir una multa por cien millones de pesos. Al notar que estaba haciendo registro con su teléfono Jara lo habría dado unas palmadas en el cuello y la cara, instándolo a entregar el teléfono; de forma simultánea, Velázquez habría desenfundado una pistola negra, pequeña, para amedrentarlo.

Paso seguido, le habrían quitado el celular, borraron el audio de la reunión y se llevaron el aparato a otro lugar por cerca de media hora.

Además, según Sánchez Quintero, Velásquez le apuntó directamente con el arma a una distancia de tres metros, amenazándolo de muerte, firmando que estaban en propiedad privada y que, al ser ellos “de calle”, “nadie se daría cuenta” si lo mataban.

En medio del tire y afloje, Jara le habría pasado una llamada de Blessd, el original, quien le advirtió, de acuerdo con el testimonio, que hiciera todo lo que le ordenaran en la oficina y habría mencionado que no le pasaba a las “liendras” con las que estaba para no asustarlo más.

“Mi niño, ¿cómo está? Yo sé quién eres tú, sé dónde vives, sé qué haces y todo eso. Y no soy tan blandito como Jara. Si yo estuviera ahí, te estaría destrozando la cara. Haga todo lo que le estén diciendo en la oficina y evítese problemas”, le habría dicho.

Después se habrían calmado los ánimos y finalmente habrían dejado salir a los imitadores de Ozuna y Blessd hacia las seis de la tarde.

Los cargos contra Mesa Londoño serían como presunto determinador de secuestro extorsivo agravado, en tanto que a los demás les endilgan la coautoría en el mismo delito. El atenuante fue que finalmente los presuntos implicados no lograron el beneficio que esperaban, pues Sánchez Quintero no hizo lo que le exigían.

No obstante que los respectivos defensores pidieron que la juez no avalara la imputación, hacia las 11:10 a.m. esta lo hizo considerando que se habían cumplido todos los requisitos y les señaló a los cuatro presuntos implicados la posibilidad de someterse a sentencia anticipada o celebrar acuerdos de colaboración con la justicia. Ninguno aceptó.

La audiencia se suspendió a las 2:00 p.m. y sigue hoy. Se da por descontado que la Fiscalía pedirá que les dicten medida de detención intramural mientras avanza el proceso. En contra del artista pesaría que ya tiene un antecedente.

Daniel Alejandro Velásquez Franco, señalado de haber sido el hombre que le apuntó a Andrés Felipe Sánchez en la reunión del primero de junio de 2022, no aparece ya entre los indiciados por presunto secuestro extorsivo agravado debido a que ya falleció. Este productor musical era conocido como Dr. Velásquez y fue asesinado el 8 de junio de 2024 en la vereda Las Palmas, de Envigado, junto a su pareja, Sofía Riascos, en un hecho confuso ocurrido en una finca suya.

El confeso homicida fue el mayordomo, Julián Quintero, quien le dijo a la Fiscalía que todo obedeció a una reacción en medio del licor, pues el patrón le habría anunciado que su madre no podía seguir viviendo más en el inmueble debido al trato hostil que desplegaba hacia la nueva pareja del dueño. Pero además, Dr. Velásquez habría comenzó a maltratar verbalmente a la madre, la hermana y la sobrina de Quintero, que era la exesposa del productor musical.

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