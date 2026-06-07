Hombres armados bajo el mando de alias ‘Calarcá’ irrumpieron en una finca de la vereda Las Camelias, en el municipio de Remedios (Antioquia) donde incendiaron dos predios y se llevaron por la fuerza a una pareja de esposos y a dos trabajadores.

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Las víctimas fueron identificadas como Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, quienes permanecen retenidos junto con los dos empleados que se encontraban en el lugar durante el ataque. Tras la incursión, los responsables también dejaron varios cilindros con mensajes alusivos al grupo armado, aumentando la preocupación entre los habitantes de la zona.

El caso salió a la luz luego de que los secuestradores se comunicaran con familiares de los esposos para exigir el pago de 60 millones de pesos a cambio de su liberación. Personas cercanas a las víctimas señalaron que la familia no cuenta con los recursos suficientes para responder a esa exigencia económica.

En videos que circulan en redes sociales, se ve que dos viviendas de la propiedad fueron incendiadas y en los cilindros dejados por el grupo armado, se encontró la frase “Farc EP4”, que son elementos que aportan a la investigación de las autoridades judiciales.

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#Atención Las disidencias de las Farc quemaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas en la vereda Las Camelias, jurisdicción de Remedios, Antioquia, argumentando que sus habitantes colaboraban con el Clan del Golfo 👀⬇️ pic.twitter.com/pru0mEiwQn — Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 7, 2026

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, alertó que en la zona se adelantan planes expansivos de estos grupos, que podrían abrir un nuevo ciclo de violencia.

“Un ciclo de violencia donde se viene reconfigurando esta presencia armada, que podría escalar, lamentablemente, a nuevos enfrentamientos entre actores armados ilegales, con interposición de la población civil. Por eso creo que es importante tanto las autoridades locales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno, tienen una obligación de articular acciones para proteger a esas poblaciones”, explicó.

Mientras continúan las labores para dar con el paradero de los secuestrados, la preocupación crece en Remedios por el aumento de acciones violentas atribuidas a grupos ilegales. La comunidad espera que logren avanzar en la búsqueda de las víctimas y evitar que la situación de orden público siga deteriorándose en esta zona del país.

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