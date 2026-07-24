Más de dos décadas después de aquella recordada parranda vallenata en París, volvió a tomar fuerza la historia de la supuesta predicción que Rafael Escalona hizo sobre el futuro político de Abelardo de la Espriella. El episodio, ocurrido el 4 de julio de 2001, también quedó marcado por la interpretación de la canción ‘Nació mi poesía’, tema que el entonces joven abogado cantó antes de que el compositor improvisara unos versos dedicados a él.

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Con el paso de los años, ese momento cobró un nuevo significado. De La Espriella decidió grabar ‘Nació mi poesía’ junto al cantante Iván Villazón, quien también estuvo presente en aquella reunión en los Campos Elíseos. El videoclip fue publicado hace un año en YouTube y reunió a un equipo de producción encabezado por Nicolás Tovar, con la participación de Simón Char en la producción musical y el piano.

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La grabación buscó recrear el ambiente de aquella noche en la capital francesa, cuando una delegación colombiana participó en la conferencia musical ‘Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato’, organizada por el diplomático Clemente Arturo Quintero Castro y el entonces embajador de Colombia en Francia, Juan Camilo Restrepo. Tras el evento, músicos e invitados prolongaron la jornada con una parranda improvisada que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas del folclor vallenato.

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Según relató Marcos Torres, quien fue mánager de Iván Villazón entre 1991 y 2002, después de escuchar cantar a De la Espriella, Rafael Escalona pidió que el guitarrista Leo Salcedo lo acompañara con la melodía de ‘La casa en el aire’. En ese momento, el compositor creó cinco estrofas dedicadas al joven abogado, destacando sus cualidades y haciendo referencias a su futuro.

Uno de esos versos es el que hoy genera mayor atención: “Tú serás el dirigente de macondiana nación, gobernando pa’ tu gente con justicia y con razón“. Para quienes recuerdan aquella noche, esas palabras adquirieron un nuevo significado tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia, 25 años después de haber sido pronunciadas por Escalona.

El poema improvisado también incluyó mensajes sobre el futuro profesional del entonces abogado, a quien el compositor describió como una persona destinada a destacar en los tribunales y a convertirse en un líder capaz de impulsar transformaciones para el país. En la última estrofa, incluso dejó una bendición en caso de no alcanzar a presenciar ese momento: “Si yo no lo alcanzo a ver, Abelardo desde el cielo, bendiciones por doquier y sea Dios guiando tus sueños“.

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La historia fue recopilada por El Pilón en un artículo del poeta y columnista José Atuesta Mindiola, donde se reconstruye el contexto de aquella parranda en París y se recuerdan los versos completos de Rafael Escalona. Al mismo tiempo, la grabación de ‘Nació mi poesía’ permanece como el registro musical de una noche que, con el paso de los años, terminó siendo recordada tanto por el vallenato como por el inesperado giro que tomó la vida política de uno de sus protagonistas.

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