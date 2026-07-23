La posibilidad de que Montería vuelva a contar con una conexión aérea directa hacia Ciudad de Panamá volvió a tomar fuerza. Durante una jornada de empalme territorial, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que impulsará gestiones con Copa Airlines y el Gobierno panameño para restablecer esa ruta internacional.

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El mandatario electo explicó que el objetivo consiste en recuperar una conexión que durante varios años facilitó el acceso de viajeros del Caribe colombiano al Hub de las Américas, en Panamá, desde donde es posible enlazar con decenas de destinos del continente.

Según explicó, la conexión facilitaría la llegada de inversión, fortalecería el turismo y ampliaría las oportunidades para empresarios y ciudadanos que requieren conexiones internacionales desde el departamento de Córdoba.

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“Alcalde, yo cojo el teléfono, llamo al señor Mota, que es el dueño de eso, y le digo: ‘Hermano, necesito que se active eso ya’. Cuente conmigo para eso, lo hago enseguida el 7 de agosto”, indicó el mandatario electo.

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¿Hasta cuándo operó Copa Airlines en Montería?

La ruta Montería-Ciudad de Panamá operó durante varios años con Copa Airlines, permitiendo a los pasajeros conectar desde el aeropuerto Los Garzones con el centro de conexiones de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Sin embargo, la compañía suspendió esa operación en medio de los cambios que enfrentó la industria aérea durante la pandemia de covid-19 y, desde entonces, el servicio no volvió a ofrecerse de manera regular. La propuesta del presidente electo busca precisamente abrir conversaciones para que la aerolínea evalúe el regreso de esa conexión internacional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.