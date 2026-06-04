Nuevos testimonios siguen apareciendo alrededor del caso de Alexander Avendaño, el joven que murió luego de lanzarse al embalse de Guatapé en medio de una confusa situación ocurrida durante una fiesta en un planchón.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Habló familiar de Alexander Avendaño, joven hallado muerto en embalse Guatapé: “Se sintió acorralado”)

Un testigo consultado por El Tiempo aseguró conocer de primera mano los relatos de varios asistentes y entregó detalles sobre lo que habría desencadenado la agresión colectiva que quedó registrada en video.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo Avendaño fue rodeado, golpeado y arrinconado por varias personas antes de terminar en el agua.

Lee También

A raíz de esos videos, cuatro personas comenzaron a ser señaladas públicamente como presuntas responsables de lo sucedido, entre ellas los organizadores conocidos como ‘Dj Coco’ y ‘Dj Sebas Martínez’, además de dos mujeres que también estaban a bordo.

Según la fuente citada por el diario, el joven se encontraba bajo los efectos de sustancias y alcohol cuando empezó a comportarse de manera alterada. El testigo aseguró que Avendaño sostuvo comportamientos inapropiados con varias mujeres y que incluso habría agredido a personas de su propio grupo, incluida su hermana.

“Pararon la música y empezaron a pegarle todos; literalmente se le fueron encima. Después, la hermanita trató de controlar la situación y estaban medio calmándose, pero ahí mismo en el video se ve cómo Sebastián, el organizador del planchón, siguió pegándole, ahorcándole“,

La situación se salió de control cuando varias personas se sumaron a las agresiones contra Alexander Avendaño. En su relato, aseguró que el joven terminó rodeado y sin posibilidades de escapar de la confrontación, una circunstancia que, a su juicio, influyó en la decisión de lanzarse al agua.

Testimonio mencionó supuesta cacería contra algunos señalados

La misma fuente aseguró que, después de que los videos se viralizaron, en redes sociales comenzó una especie de búsqueda contra algunas de las personas que aparecieron en las grabaciones.

“Yo supe, por redes, que empezaron a buscar a los implicados en esto. Por ahí leí que a Sebastián lo estaban buscando y estaban ofreciendo plata para asesinarlo, entonces debe estar escondido“, aseguró el testigo al citado medio.

A esa versión se sumó una transmisión hecha por varios jóvenes en TikTok días después de los hechos. Dos de ellos afirmaron haber estado en el planchón y coincidieron en que Avendaño se lanzó al agua mientras era presionado por varias personas.

Uno de los participantes también mencionó una posible disputa sentimental como otro elemento que habría influido en el conflicto. Según contó, Avendaño estaba intentando acercarse a una mujer que, presuntamente, era pareja de uno de los organizadores de la fiesta, situación que habría aumentado las tensiones durante la noche.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)