Un lamentable hecho se registró en el municipio de Machetá, Cundinamarca, donde una menor de tan solo 3 años perdió la vida tras ahogarse en una piscina para adultos de un centro turístico termal.

De acuerdo con la información preliminar, la niña se encontraba compartiendo con su madre en el lugar cuando, al parecer, en un momento de descuido, ingresó sola al área de las piscinas destinadas para adultos. Minutos después, fue hallada dentro del agua en estado crítico.

Testigos que se encontraban en el centro recreativo reaccionaron de inmediato e intentaron reanimar a la menor, mientras se coordinaba su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la pequeña fue llevada sin signos vitales al Hospital Regional del Valle de Tenza, ubicado en el municipio de Guateque.

Las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar si el lugar cumplía con las medidas de seguridad exigidas para este tipo de espacios, especialmente en zonas de acceso a menores.

El caso ha generado conmoción en la comunidad y reabre el llamado a reforzar la vigilancia y señalización en centros turísticos y piscinas, con el fin de evitar tragedias similares.

