El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sigue dando vueltas por Colombia mientras acumula problemas por sus decisiones en el ámbito de la salud y recientemente estuvo en Norte de Santander, donde habló frente a un grupo de colombianos que respaldan al actual Gobierno, a pesar de las graves fallas que ha tenido en la implementación y cambios del modelo de salud.

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Entre los periodistas que estuvieron cubriendo el evento estaba Gabriel Angarita, quien trabaja para un medio de comunicación independiente. Él escuchó el discurso de Jaramillo y mostró las últimas palabras, en las que Jaramillo invitaba directamente a las personas a votar para seguir con la persona del Gobierno de turno.

Pero lo que pasó después es mucho peor. El periodista se le acercó a Jaramillo para hacerle las preguntas que de verdad importan y le dijo: “Ministro, no hablaste de los muertos acá en Norte de Santander y estás haciendo política. Estás hablando de política y no de los muertos; doña Cecilia Quintero murió abuelita pidiendo unos medicamentos en una IPS de la Nueva EPS. La gente está muriendo y usted hablando de política. El cambio puede ser ese modelo, pero está matando gente. Contésteme y respéteme. Yo soy cucuteño. Ponga la cara. Increíble esto: vino a hacer política”.

En la denuncia también se señala que algunos de los asistentes fueron obligados a asistir porque hacen parte de alguna agremiación en salud.

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El momento quedó en video y se está haciendo viral por la frialdad con la que el ministro Jaramillo camina cuando le hablan de estos temas que son de su competencia:

🚨 Alerta!!! Colombia, esto es un descaro y no pasa nada. El flamante @MinSaludCol @GA_Jaramillo haciendo proselitismo político abiertamente desde #Cucuta El valiente periodista de Cúcuta @AntenaGabriel enfrentó al ministro con la realidad de lo que sucede con la salud y como… pic.twitter.com/XYDw61ZS2t — General Jorge Mora (@generalmora11) March 19, 2026

Y es que la participación de funcionarios durante las campañas presidenciales está prohibida desde hace varios años. En Colombia, la prohibición de participación en política por parte de servidores públicos no está en una sola norma, sino en un conjunto de disposiciones constitucionales y legales.

La principal base está en la Constitución Política de 1991. El artículo 127 establece que los servidores públicos no pueden participar en actividades de partidos y controversias políticas, salvo el derecho al voto. Sin embargo, esa misma norma permite ciertas excepciones que han sido desarrolladas posteriormente por la ley.

A nivel legal, una de las normas clave es la Ley 996 de 2005 (conocida como la Ley de Garantías Electorales), que regula las restricciones durante periodos electorales, especialmente para el presidente, ministros, gobernadores y alcaldes. Esta ley limita el uso de recursos públicos, la contratación estatal y la participación en actos que puedan influir en campañas.

Además, el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) —hoy reemplazado en gran parte por la Ley 1952 de 2019— establece sanciones para los funcionarios que intervengan indebidamente en política.

El principio central es la separación entre la función pública y la actividad política electoral. Los funcionarios deben actuar en función del interés general, no de agendas particulares. Por eso, aunque tienen derechos políticos como ciudadanos, su ejercicio está limitado mientras ocupan el cargo, especialmente en lo relacionado con la participación en campañas, controversias partidistas o el uso de recursos del Estado para fines políticos.

Esta prohibición también busca proteger la confianza ciudadana en las instituciones, evitando abusos de poder y garantizando condiciones justas para todos los candidatos. En el caso del presidente, si bien puede fijar posturas políticas y orientar el gobierno según su programa, no puede intervenir de manera directa en campañas electorales. En síntesis, se trata de un equilibrio entre derechos individuales y responsabilidades institucionales.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.