Una niña que participaba en una actividad institucional en La Pintada (Antioquia), se salvó de morir ahogada gracias a la rápida reacción de una patrullera de la Policía Nacional. El hecho ocurrió durante una jornada hecha en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, dirigida a menores y sus familias en ese municipio del suroeste antioqueño.

Según la información oficial, la patrullera Stefanny Zapata, integrante del grupo de protección a la infancia y la adolescencia, escuchó los llamados de auxilio cuando la menor estaba en el fondo de una piscina. La uniformada acompañaba la actividad preventiva cuando fue alertada de la situación.

De inmediato, la patrullera se retiró el cinturón multipropósito y se lanzó al agua para rescatar a la niña. La reacción fue descrita como rápida y técnica, logrando sacar a la menor a la superficie en pocos segundos.

Una vez fuera del agua, Zapata le brindó los primeros auxilios y logró estabilizarla antes de entregarla al personal de salud que estaba en el lugar para su valoración. Gracias a esa intervención, la menor se encuentra fuera de peligro.

#HEROICO. En La Pintada, Antioquia, un acto de puro heroísmo fue protagonizado por patrullera Stefanny Zapata, que no dudó un segundo cuando escuchó los gritos de auxilio y vio a una niña hundirse en una piscina. Sin pensarlo, dejó su equipo, se lanzó al agua y logró rescatarla.… pic.twitter.com/3PiCJqCR9R — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 4, 2025

La Policía Nacional destacó el acto de la patrullera y señaló que representa el compromiso institucional con la protección de la vida, especialmente de los menores. La institución exaltó el gesto como un ejemplo del trabajo que adelantan sus uniformados en el marco de la política de Seguridad, Dignidad y Democracia.

¿Qué hacer en caso de ahogo en la piscina?

En caso de ahogo en una piscina, lo primero es sacar a la persona del agua de manera rápida y segura, y llamar de inmediato a la línea de emergencias 112. Si la persona se encuentra respirando y con pulso, se debe colocar en posición lateral de seguridad para mantener la vía aérea despejada mientras llega el personal médico. Esta posición ayuda a evitar que la víctima se atragante con fluidos y permite una vigilancia constante de su estado.

Si la persona no respira y no tiene pulso, es necesario iniciar de forma urgente la reanimación cardiopulmonar (RCP). El procedimiento recomendado consiste en realizar 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones, repitiendo el ciclo hasta que llegue la ayuda profesional o la persona recupere signos vitales. Actuar con rapidez y seguir estas indicaciones puede ser determinante para salvar una vida en situaciones de emergencia en piscinas.

