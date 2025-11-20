Una jornada de descanso terminó en tragedia en el Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta. La tarde del miércoles 19 de noviembre, un hombre identificado como Andrés Bello Castiblanco, de 36 años, murió luego de ser arrastrado por el fuerte oleaje en una de las playas del sector.

Según los primeros reportes, Bello Castiblanco trabajaba como vigilante en el hostal Costeño Beach, uno de los alojamientos más frecuentados por viajeros nacionales y extranjeros en la zona. Testigos relataron al diario El Universal que, tras finalizar su turno, el hombre decidió pasar un momento de descanso a la orilla del mar, sin imaginar que una corriente lo tomaría por sorpresa.

Personas que se encontraban en la playa afirmaron que Andrés fue llevado mar adentro por la fuerza de las olas. Varios bañistas y trabajadores del sector se lanzaron al agua para tratar de rescatarlo y le brindaron primeros auxilios una vez lograron sacarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el vigilante ya no presentaba signos vitales cuando fue atendido por el personal de emergencia.

Un equipo de la Fiscalía General de la Nación llegó al lugar para realizar los actos urgentes y trasladar el cuerpo a Medicina Legal, donde se determinarán las causas exactas del fallecimiento. Hasta ahora, ningún familiar de la víctima ha entregado declaraciones públicas.

El Parque Tayrona, uno de los destinos más visitados de Colombia

El Parque Nacional Tayrona, ubicado a pocos minutos de Santa Marta y en las faldas de la Sierra Nevada, cuenta con cuatro accesos principales: Bahía Concha, Palangana–Neguaje, Calabazo y Cañaveral–El Zaino. Cada año, miles de turistas ingresan por estas entradas para disfrutar de senderos ecológicos, playas y hospedajes, entre ellos el reconocido Costeño Beach, donde trabajaba Andrés Bello.

La muerte del vigilante ha causado consternación entre turistas y residentes del sector, quienes piden reforzar las medidas de precaución ante el aumento del oleaje en varias playas de la región.

