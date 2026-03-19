El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, al concluir que no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.

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La decisión deja sin efecto su designación y vuelve a abrir el debate sobre las condiciones necesarias para liderar esa entidad clave en temas de competencia y protección al consumidor.

Sin embargo, el panorama podría cambiar en los próximos días. El pasado 5 de marzo, el presidente Gustavo Petro expidió un decreto que flexibiliza los requisitos para asumir ese puesto, movimiento que se conoció antes de que se hiciera público el fallo del alto tribunal.

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Con ese ajuste normativo, el Gobierno tendría la posibilidad de volver a nombrar a Rusinque una vez la decisión del Consejo de Estado quede en firme.

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