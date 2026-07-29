El mundo de la música electrónica está de luto luego de confirmarse la muerte del DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey. El artista fue encontrado sin vida en su casa en París a los 50 años, según informaron medios como la BBC.

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De acuerdo con la fiscalía de París, citada por la misma cadena, el cuerpo del músico fue hallado en su residencia y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. Sin embargo, en un primer momento no se encontraron indicios de violencia ni circunstancias sospechosas.

De acuerdo con la BBC, la muerte ocurrió en la noche de este martes y una de las hipótesis preliminares apunta a un posible problema de salud. En particular, algunos reportes señalan que el artista habría sufrido dolores de cabeza en días recientes, lo que ha llevado a considerar un accidente cerebrovascular como posible causa, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

¿Quién era Kavinsky?

Kavinsky fue una de las figuras más representativas del género ‘synthwave’ y de la escena electrónica francesa. Su mayor éxito, ‘Nightcall’, lanzado en 2010, alcanzó fama mundial tras formar parte de la banda sonora de la película ‘Drive’, protagonizada por Ryan Gosling. Ese tema se convirtió en un ícono del sonido retro inspirado en los años 80 y consolidó su carrera internacional.

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A lo largo de su trayectoria, el DJ también trabajó con artistas y productores influyentes de la música electrónica como Daft Punk, Justice y SebastiAn, y logró posicionarse como uno de los referentes del llamado “French touch”. Su estilo combinaba elementos del cine, los videojuegos y la estética retrofuturista, lo que le permitió construir una identidad artística única.

Además de su éxito musical, Kavinsky había vuelto a estar en el centro de la conversación global recientemente tras su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una versión renovada de “Nightcall” junto a otros artistas.

Acá, su canción más famosa:

La noticia de su muerte despertó múltiples reacciones en la industria musical y en el ámbito político. Figuras públicas y artistas han expresado su pesar, destacando el legado del productor francés y su influencia en varias generaciones de músicos electrónicos.

Por ahora, el caso sigue en investigación y se espera que en los próximos días las autoridades entreguen más detalles sobre las causas exactas de su fallecimiento.

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