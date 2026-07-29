Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia golpeó a una familia de El Espinal, tras confirmarse la muerte de Cristian Julián Gutiérrez León, de 33 años, en medio de la guerra en Ucrania. El joven, quien había viajado hace apenas dos meses, falleció el pasado jueves, aunque sus seres queridos sólo conocieron la noticia días después a través de un compañero.

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El impacto de su partida no solo deja un vacío entre sus familiares, sino también mensajes cargados de dolor. Su hija expresó la tristeza por los momentos que no pudieron compartir y las palabras que quedaron pendientes, recordándolo con amor pese a las ausencias.

El caso de Cristian se suma a otras historias de familias tolimenses que enfrentan la angustia de no saber con certeza el destino de sus seres queridos en ese país o que, como en este caso, reciben noticias devastadoras. La distancia y la falta de información oportuna agravan el sufrimiento de quienes esperan respuestas.

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En medio de este panorama, familiares y allegados han elevado un llamado urgente a la comunidad, especialmente a los jóvenes, para que actúen con cautela frente a decisiones que impliquen viajar a contextos de riesgo. Hoy, el nombre de Cristian se convierte en símbolo de un dolor colectivo que crece en silencio en varias regiones del Tolima.

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“Yo estoy muy triste porque también tengo 2 primos que se fueron para Ucrania y perdieron la vida. Es triste para toda mi familia no poder enterrarlos ni verlos”, señaló otra habitante de El Espinal.

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