Un exgerente de Tesla presentó una demanda federal en Houston en la que afirma que fue despedido después de alertar sobre “defectos sistémicos graves de supervisión de seguridad” en las pruebas de Full Self-Driving (FSD) de la compañía.

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Según reportó The Independent, Javier Medrano, de 32 años, sostuvo que esas deficiencias convirtieron los vehículos autónomos de prueba en “peligros rodantes” las 24 horas del día en las calles públicas de Houston, Texas.

Medrano se unió a Tesla en octubre de 2023. Ocho meses después se convirtió en el “único gerente operativo del mercado de pruebas de FSD de Houston”, según la demanda que él mismo presentó el 27 de julio de 2026 en la corte federal de Houston y que fue revisada por The Independent.

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Su trabajo consistía en supervisar a los operadores de seguridad (conocidos como el equipo Rodeo) que viajaban en los vehículos de prueba. Estos operadores permiten que el software de conducción autónoma de Tesla explore sus límites en vías públicas y están entrenados para intervenir solo en el último momento posible, con el fin de crear más datos para la compañía.

De acuerdo con la demanda citada por el medio británico, en mayo de 2024 el director de Autopilot de Tesla estableció una métrica operativa de “alrededor de 1 líder por cada 15 conductores”. Sin embargo, meses después la compañía forzó un aumento agresivo de la flota en Houston: de 15 a 38 operadores de vehículos, operando de manera continua en tres turnos (mañana, tarde y madrugada) las 24 horas del día.

El gerente debía auditar activamente los ‘clips’ de conducción capturados por las cámaras de a bordo, hacer acompañamientos semanales y gestionar cualquier incidente de seguridad. Con una sola persona para todo, gran parte de esas tareas no se cumplían, según la demanda.

Medrano trabajaba un promedio de 60 a 80 horas semanales y permanecía en llamada incluso los fines de semana. En un correo a su jefe escribió: “Estoy… tratando de no perder la cabeza por completo, de no dormir ni comer correctamente y de hacer todo lo que necesito para cumplir realmente con las expectativas”.

Más adelante envió un mensaje de “S.O.S.” pidiendo contratar a un líder de equipo adicional y un descanso físico y mental de una o dos semanas, mencionó el diario británico.

Días después, el 30 de marzo de 2025 a las 2:05 de la madrugada, uno de los vehículos autónomos bajo su responsabilidad se vio involucrado en un choque público. El operador de prueba hizo la llamada de emergencia reglamentaria a Medrano.

La demanda sostiene que, debido al “agotamiento biológico severo” que él mismo había escalado días antes, “procesó la llamada telefónica mientras estaba físicamente dormido”. En ese estado de “incapacidad cognitiva por privación de sueño” dio indicaciones inseguras, incluyendo reírse, lo que el operador percibió como una actitud “relajada” y poco preocupada, recogió el medio.

Como resultado, la operadora permaneció en la escena insegura durante una hora, donde fue abordada por un tercero que, según se alega, estaba en estado de deterioro. Medrano sostiene que esa respuesta de emergencia fallida no fue un error voluntario suyo, sino “el síntoma directo y predecible de los protocolos de seguridad en vías públicas intencionalmente defectuosos de Tesla y de la extrema falta de personal”.

Al día siguiente acudió a Recursos Humanos y declaró que no tenía “ningún recuerdo” de la llamada. Luego envió un correo sobre el “peligro extremo y continuo de supervisión de seguridad de los carros en las vías públicas locales de Houston”, señalando que la subdotación grave parecía contraria al Código de Ética Empresarial de Tesla, que promete “un lugar seguro para trabajar” donde la seguridad no debe sacrificarse por la producción.

Según contó, en otras ciudades los equipos Rodeo tenían más de un líder de seguridad por turno; él era el único que no contaba con ese apoyo. En abril de 2025 uno de sus subordinados, a quien él había recomendado para un ascenso, fue elevado a su puesto. El 1 de mayo de 2025 lo despidieron. “Nuestra decisión aquí es definitiva”, le dijo el director de Autopilot, reprochándole no haber delegado mejor, según la demanda.

Luego del despido, Tesla envió a Houston dos líderes de equipo adicionales desde Dallas para apoyar al nuevo responsable, y le retiró a Medrano una recompensa de acciones que estaba a punto de consolidarse una semana después.

En declaraciones a The Independent, Medrano afirmó: “Realmente estaba tratando de hacerles saber lo serio que era esto. Pero no había sentido de urgencia. Me desconcierta cómo esto se prolongó tanto. […] Nuestro trabajo es asegurarnos de que estos autos sean seguros en la carretera”.

Tesla no respondió a contactos de The Independent, mientras que Medrano ahora trabaja en una empresa competidora de vehículos eléctricos y asegura que “está bien”; pide en la demanda su reincorporación, salarios atrasados y futuros, restitución de la recompensa de acciones cancelada, daños compensatorios por angustia emocional, tensión familiar y estrés financiero severo, daños punitivos, más honorarios de abogados y costos judiciales.

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