Recientemente, mucho se ha oído acerca de Tesla en Colombia, pues con la llegada de esta marca al país el mercado automotriz tuvo muchos movimientos puesto que estos vehículos llegaron a precios muy competitivos con otras compañías y de inmediato comenzaron a mandar la parada.

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Es más, en un par de meses el vehículo más vendido en el país ha sido precisamente la Model Y, que es una camioneta que ha gustado por su tamaño, diseño y comodidad.

Sin embargo, esta marca ahora debe enfrentar un complicado problema que se presentó recientemente, ya que muchos de sus vehículos deben salir de circulación por una falla en el sistema.

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Y es que según se conoció en las últimas horas, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos encontró que algunos vehículos Tesla presentan falla en el retraso en la visualización de la cámara trasera, que significa una pérdida parcial de la visión hacia atrás por algunos segundos, lo cual puede ser considerado peligroso por lo que puede pasar en las vías.

De hecho, fueron un total de 218.800 vehículos fabricados entre 2017 y 2023, entre los que destacan los siguientes modelos:

Tesla Model 3.

Tesla Model Y.

Tesla Model S.

Tesla Model X.

De esta manera y para que la situación no afecte tanto a los conductores, la compañía anunció que este es un problema de un ‘software’ en particular, por lo que para solucionarlo las personas deben hacer una actualización correspondiente.

Ahora, dicha actualización se podrá hacer con una tecnología ‘over the air’, lo cual permitirá que los conductores no deban acercarse a un taller presencial, sino que puedan hacerlo desde sus hogares simplemente con la aplicación.

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Lo cierto es que esta falla sí puede estar relacionada con accidentes, choques e incluso fallecimientos según las autoridades, por lo que es un problema que se debe tratar con la mayor seriedad para evitar más siniestros en las carreteras estadounidenses.

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