El mercado de las ‘pickups’ en Colombia recibe un nuevo competidor que promete sacudir el segmento de trabajo pesado y recreativo. Isuzu, bajo la representación del Grupo Movelit, presentó oficialmente en el país su nueva plataforma RG21, una generación de camionetas que no solo destaca por su robustez, sino por adelantarse a las exigencias ambientales que empezarán a regir en el territorio nacional.

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Con este lanzamiento, la marca japonesa busca posicionarse frente a rivales consolidados como la Mazda BT-50 y la Toyota Hilux, apostando por una tecnología de motorización que ya ha sido probada en los mercados más exigentes del mundo, como Australia y Europa.

Mientras Colombia transita hacia la regulación Euro 6c, Isuzu ha decidido dar un paso adelante incorporando el motor RZ4F Euro 6e-bis. Esta planta de poder de 2.2 litros turbo diésel es el corazón de todas las versiones disponibles en el país. Según informó la marca, el objetivo de unificar la motorización es garantizar que ningún cliente tenga que sacrificar desempeño o capacidad de trabajo por elegir un nivel de equipamiento diferente.

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Este propulsor es capaz de entregar hasta 161 hp y 400 Nm de torque, optimizados mediante un sistema de inyección de ultra alta presión y un turbocompresor de geometría variable. Además, para cumplir con los estándares ambientales, incluye un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) que funciona con Urea.

La nueva gama RG21 llega al país en cuatro niveles de equipamiento, diseñados para perfiles de usuario específicos:

Force: diseñada para la operación intensiva. Es la opción predilecta para sectores como la minería, la construcción y el agro, donde la prioridad es la productividad y la resistencia. Power: una versión intermedia que equilibra el trabajo con el confort. Incluye una transmisión automática secuencial de ocho velocidades y tracción 4×4 con selector rotativo. Adventure y Adventure+: estas son las versiones de alta gama. Están enfocadas en un uso más recreativo o ‘lifestyle’, integrando acabados refinados y la mayor carga tecnológica de la marca.

En cuanto a seguridad, las versiones superiores cuentan con el paquete de asistencias avanzadas ADAS, que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo y hasta siete airbags, asegurando una protección integral para los ocupantes.

El Grupo Movelit, aliado estratégico de Isuzu en el país desde 2023, confirmó que ya tiene presencia en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Villavicencio. Asimismo, aseguran una cobertura de repuestos y servicio técnico en el 98 % de los municipios donde se registran camionetas de este tipo.

Los precios de la nueva Isuzu RG21 para el mercado colombiano son:

RG21 Force MT 4×4: desde 196’990.000 pesos.

RG21 Power AT 4×4: desde 216’990.000 pesos.

RG21 Adventure MT 4×4: desde 221’990.000 pesos.

RG21 Adventure AT 4×4: desde 231’990.000 pesos.

RG21 Adventure AT+ 4×4: desde 245’990.000 pesos.

Para Isuzu, la geografía colombiana no es un mercado más; es un escenario estratégico de validación. Las altitudes superiores a los 2.600 metros sobre el nivel del mar y la compleja topografía de las cordilleras permiten demostrar la durabilidad de sus motores en condiciones reales de operación.

Con esta nueva apuesta, la marca reafirma que el diésel sigue siendo una opción vigente y eficiente para la movilidad de alto desempeño en el país, ofreciendo una herramienta que promete ser ‘guerrera’ tanto en las trochas más difíciles como en la ciudad.

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