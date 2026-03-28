Hace unos meses, Tesla, la compañía del magnate norteamericano Elon Musk, aterrizó en Colombia con sus vehículos, los cuales son muy reconocidos por la autonomía, la tecnología y la innovación que manejan.

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(Ver también: Llegaron los primeros carros Tesla a Colombia: más de 150 unidades ya están en los puertos)

Así fue el lanzamiento de aquella compañía hace apenas unas semanas:

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De hecho, por sus precios y facilidad de pago, muchas personas ya han adquirido estos vehículos, puesto que tienen valores muy similares a la competencia, pero cuenta con algunos detalles que en Colombia no se solían ver.

Ahora, hay que tener en cuenta que los precios base son para algunos colores, unos rines en específico y mucho más, pero, si una persona quiere personalizar su vehículo, debe sumar unos cuantos millones más.

Cuánto cuesta personalizar el Tesla en Colombia

El Model 3, por ejemplo, tiene un valor base de 114’990.000 pesos en su versión más básica, según se puede ver en la página web de la compañía, pero ese precio solo es para el color negro.

Si quiere cambiarle el color a blanco, azul o negro diamante, debe pagar 4’000.000 de pesos más. En cambio, si lo prefiere rojo o gris, debe desembolsar 6’000.000 de pesos más.

Ahora, en cuanto a los rines, viene con unos Photon de 18 pulgadas, que son más pequeños y básicos, pero si quiere cambiarlos a unos Nova de 19 pulgadas, que son más llamativos, debe pagar 6’000.000 de pesos más.

Por otro lado, estos vehículos vienen con un interior negro completamente, pero si quiere cambiarlo a blanco para que sea mucho más estético, también le costará 4’000.000 de pesos adicionales.

Finalmente, si quiere vivir la experiencia como en Estados Unidos, en la que estos carros se manejan casi que de forma autónoma, debe primero esperar que salga la actualización y luego, cuando esté disponible, pagar 32’000.000 de pesos para tener la opción, tal como se muestra en la página web.

(Ver también: BYD le tiró un ‘knockout’ a Tesla para cerrar 2025; cifras son dicientes y los chinos celebran)

De esta manera, si usted está considerando comprar un Tesla, que es muy llamativo por todo lo relacionado a la tecnología y demás, tenga en cuenta que hay otros gastos importantes que debe considerar para tener todas las características.

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