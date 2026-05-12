La histórica marca estadounidense Cadillac volverá oficialmente a Colombia después de más de tres décadas fuera del mercado nacional. Su regreso estará marcado por una apuesta totalmente eléctrica y enfocada en vehículos de lujo, en medio del crecimiento que vienen teniendo este tipo de carros en el país.

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La confirmación fue entregada por representantes de General Motors durante una presentación desarrollada en São Paulo, Brasil. Según se conoció, la operación en Colombia estará nuevamente a cargo de GM Colmotores y el desembarco oficial ocurrirá durante este 2026, aunque todavía no existe una fecha exacta para el inicio de ventas.

El regreso de Cadillac se producirá 32 años después de su salida oficial del mercado colombiano. La marca tuvo presencia en el país durante parte del siglo XX y, posteriormente, en la década de los noventa, cuando llegaron modelos de alta gama como Seville y Eldorado. Sin embargo, su operación terminó poco tiempo después y desde entonces los vehículos solo ingresaban mediante importaciones particulares.

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¿Qué carros eléctricos traerá Cadillac a Colombia?

La nueva etapa de Cadillac en Colombia estará centrada en tres modelos eléctricos de alta gama: Celestiq, Lyriq y Optiq, desarrollados sobre la plataforma BEV3 de General Motors.

Uno de los vehículos más llamativos será el Cadillac Celestiq, un sedán fastback de lujo fabricado en Estados Unidos que incorpora dos motores eléctricos capaces de alcanzar 655 caballos de potencia. El vehículo también promete una autonomía cercana a los 488 kilómetros y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos.

A ese modelo se sumará la SUV Cadillac Lyriq, considerada como el primer carro completamente eléctrico desarrollado por la marca a nivel global. Tendrá versiones con tracción trasera y otras con doble motor y tracción integral.

La tercera apuesta será la Cadillac Optiq, una camioneta compacta eléctrica que buscará competir en el segmento premium junto a marcas europeas y fabricantes asiáticos que vienen ganando espacio en Colombia.

Cadillac buscará competir con marcas premium y chinas

El regreso de Cadillac ocurre en un momento de fuerte crecimiento para el mercado de vehículos eléctricos en Colombia. En los últimos años, varias marcas asiáticas y europeas ampliaron su presencia en el país con modelos premium y nuevas tecnologías enfocadas en movilidad eléctrica.

Con esta estrategia, la marca estadounidense buscará competir frente a fabricantes como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Tesla y firmas chinas como Zeekr y Xpeng.

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