Encontrar un carro usado en Colombia en buen estado por menos de $35 millones no es tarea fácil. En un mercado cada vez más competitivo, muchos compradores terminan enfrentándose a vehículos con fallas mecánicas o costos de mantenimiento elevados.

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A pesar de ese panorama, hay modelos que continúan destacándose por su confiabilidad, economía y facilidad de reventa, convirtiéndose en opciones seguras para quienes buscan una buena inversión.

Más allá del modelo, expertos coinciden en que la clave al comprar un carro usado no está solo en el precio. Revisar el historial del vehículo, verificar su estado mecánico y asegurarse de que no tenga problemas legales puede evitar gastos inesperados a futuro.

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Aunque en el mercado pueden existir varias alternativas en este rango de precio, expertos y plataformas como ‘Tu mejor vehículo’ señalan tres opciones que destacan por su fiabilidad:

Kia Picanto 2014: se destaca como uno de los carros más vendidos en Colombia, especialmente para uso urbano. Su bajo consumo de combustible y costos de mantenimiento accesibles lo hacen atractivo para quienes quieren evitar gastos innecesarios.

Además, su tamaño compacto facilita la movilidad en ciudades con alto tráfico, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día. En su versión 2026 este vehículo ostenta el primer lugar de los carros nuevos más vendidos en Colombia en el primer bimestre de este año.

Renault Logan 2015: reconocido por su espacio interior y su mecánica sencilla. Este modelo suele ser elegido por familias o conductores que necesitan un vehículo resistente sin gastar de más. Su disponibilidad de repuestos económicos y costos moderados lo posicionan como una opción equilibrada dentro de este rango de precio.

Chevrolet Spark 2016: es otro de los favoritos en el mercado de carros usados en Colombia por su bajo costo y mantenimiento económico. Es una opción común entre quienes buscan su primer carro o necesitan un vehículo funcional. Su consumo moderado y repuestos accesibles lo convierten en una alternativa confiable para moverse en ciudad, sumado a su buena reventa.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un carro usado?

Comprar un vehículo de segunda mano puede ser una buena decisión financiera, pero también implica riesgos si no se revisan ciertos aspectos clave. Más allá del precio, hay detalles que pueden evitar gastos inesperados o incluso problemas legales.

Según el portal especializado CarShopping, las recomendaciones son claras: no dejarse llevar solo por la apariencia del carro o su valor, sino revisar a fondo su estado técnico y legal antes de cerrar el negocio.

Más para leer: ¿Buen negocio o riesgo? Explican cómo funciona la reventa de carros eléctricos en Colombia

Estos son algunos puntos esenciales que no deberías pasar por alto:

Documentación legal: verifica SOAT, técnico-mecánica y que no tenga multas o embargos .

verifica SOAT, técnico-mecánica y que no tenga . Historial del vehículo: confirma antecedentes para evitar fraudes o problemas legales.

confirma antecedentes para evitar fraudes o problemas legales. Peritaje profesional: una revisión técnica permite detectar fallas ocultas en motor o estructura.

una revisión técnica permite detectar en motor o estructura. Estado mecánico: revisa frenos, suspensión y motor para evitar gastos altos.

revisa frenos, suspensión y motor para evitar gastos altos. Prueba de manejo: ayuda a identificar ruidos o fallas en la conducción.

ayuda a identificar ruidos o fallas en la conducción. Comparar precios: permite saber si realmente es una buena oferta.

Tomarse el tiempo para verificar estos aspectos puede marcar la diferencia entre una compra segura y un problema constante. En el mercado de carros usados, invertir en una buena revisión previa puede evitar pérdidas de dinero a futuro.

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