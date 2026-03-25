Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado 21 de marzo en el sur de la capital del país. Un hombre de 76 años, quien se dedica a la venta informal de medias, fue arrollado por un vehículo particular en el barrio Alfonso López, ubicado en la localidad de Usme.

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Según los reportes de Noticias Caracol y grabaciones de cámaras de seguridad del sector, el siniestro ocurrió exactamente a las 6:24 p. m. En las imágenes se observa cómo un vehículo de color rojo con negro impacta violentamente al ciudadano mientras este intentaba cruzar la calle, lanzándolo hacia un costado de la vía.

Tras el fuerte choque, el conductor involucrado no se detuvo a prestar los primeros auxilios. Por el contrario, emprendió la huida dejando a la víctima inconsciente sobre el pavimento. Familiares del adulto mayor relataron que varios motociclistas que presenciaron el hecho intentaron perseguir al responsable —quien, según versiones preliminares, estaría bajo los efectos del alcohol—, pero el sujeto logró escapar.

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#OjoDeLaNoche | En Usme, sur de Bogotá, un adulto mayor fue víctima de conductor imprudente. Según se observa en las cámaras de seguridad, el sujeto lo atropelló y se marchó del lugar. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo aquí: https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/OlerGZn5q6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 25, 2026

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El impacto dejó al hombre con heridas de gravedad que, hasta el momento, le impiden retomar su labor comercial para el sustento diario. La familia del afectado y la comunidad de Usme hicieron un llamado urgente a las autoridades para que, mediante el rastreo de las placas del vehículo, se logre identificar y capturar al culpable para que responda por las lesiones causadas.

¿Cuántos lesionados por accidentes de tránsito hay en Bogotá?

La seguridad vial en la capital del país atraviesa un panorama crítico. Según los más recientes informes del Concejo de Bogotá, el balance de siniestralidad durante el año 2024 dejó cifras preocupantes que ponen en evidencia los riesgos que enfrentan los ciudadanos en las vías.

De acuerdo con la corporación, un total de 4.902 personas resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito registrados en la ciudad. Sin embargo, el dato más alarmante corresponde a las víctimas fatales: 652 personas perdieron la vida por causas asociadas a estos siniestros.

Las estadísticas señalan que los motociclistas, peatones y ciclistas siguen siendo los actores viales más vulnerables. Entre las causas principales analizadas por el cabildo destacan la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito. Estas cifras han encendido las alarmas en el Distrito, que busca reforzar las estrategias de control y prevención para reducir la mortalidad en las vías bogotanas

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