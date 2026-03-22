Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que conecta a Melgar con el sector de Boquerón, uno de los corredores más transitados hacia Bogotá. Un tractocamión terminó volcado sobre la calzada, provocando el cierre total de los carriles en sentido Melgar–Bogotá y generando una compleja situación de movilidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga perdió el control en circunstancias que aún son materia de investigación. El fuerte impacto hizo que el camión quedara atravesado en la vía, bloqueando completamente el paso y obligando a detener el flujo vehicular en este importante tramo.

Estas son las impactantes imágenes que se conocen de lo que pasó allí:

#CUNDINAMARCA. Se presenta cierre del túnel Sumpaz y de la calzada Girardot-Bogotá, por volcamiento de tractocamión en el km 42, sector Boquerón. Según informan; dejo dos personas atrapadas que fueron rescatadas por Bomberos. “Lastimosamente dejo varias águilas muertas que… pic.twitter.com/aqI5M3JQzu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 22, 2026

Continúan las labores de remoción del vehículo que sufrió accidente entre Bogotá y Melgar a la altura de boquerón pic.twitter.com/X31bbQNnlh — RUTA 50 Movilidad y Seguridad (@RUTA50MOVILIDAD) March 22, 2026

Uno de los aspectos más delicados del accidente es que dos personas quedaron atrapadas dentro del tractocamión tras el volcamiento. Equipos de rescate trabajan intensamente para liberarlas, en medio de condiciones que han sido calificadas como complejas debido al estado en que quedó la cabina del vehículo.

Según información preliminar, el camión transportaba canastas con envases de cerveza, lo que habría contribuido a agravar la emergencia. La carga se esparció sobre la vía tras el impacto, dificultando las labores de rescate y aumentando el riesgo en la zona, tanto para los organismos de socorro como para otros conductores.

Al lugar llegaron rápidamente unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, junto con bomberos y personal de atención de emergencias, quienes acordonaron el área para evitar nuevos incidentes. Las autoridades también iniciaron labores para remover el vehículo y despejar la vía, aunque se prevé que estas tareas tomen varias horas.

El accidente ha generado largas filas de vehículos y retrasos significativos para quienes se movilizan entre Melgar y Bogotá, especialmente en un corredor clave para la conexión entre el centro del país y el suroccidente, en y mucho más en este fin de semana festivo. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad.

Por ahora, se espera el reporte oficial sobre el estado de salud de las personas atrapadas y las posibles causas del siniestro. Entre las hipótesis que se manejan están una posible falla mecánica o pérdida de control por las condiciones de la vía.

Este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en este corredor vial, especialmente en tramos de alta pendiente como el sector de Boquerón, donde con frecuencia se presentan emergencias que involucran vehículos de carga pesada.

Las autoridades continúan en el sitio trabajando contrarreloj para normalizar la situación y evitar mayores afectaciones en una de las rutas más importantes del país.

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