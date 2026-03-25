Pese a que el caso de Diana Ospina conmocionó a Bogotá tras ser víctima de un ‘paseo millonario’ al salir del bar Theatron, en Chapinero, los responsables aún no han sido judicializados. Sin embargo, nuevas revelaciones de su defensa técnica indican que el proceso entró en una etapa determinante.

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El pasado 22 de febrero de 2026, Ospina abordó un vehículo con destino al barrio Santa María del Lago. Antes de que el trayecto se convirtiera en una pesadilla, la mujer alcanzó a enviar las placas del taxi a una amiga, un dato que hoy es el eje central de las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana.

Según las hipótesis que manejan los investigadores, el crimen no sería un hecho aislado, sino la operación de una banda criminal organizada que acecha las zonas de rumba en la capital para interceptar ciudadanos bajo esta modalidad de secuestro extorsivo.

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En declaraciones entregadas a Alerta Bogotá, el abogado defensor de Ospina, Felipe Peláez, dio un parte de tranquilidad sobre el ritmo de la investigación, aunque explicó por qué las capturas han tomado tiempo.

“La Fiscalía ha tenido unos avances muy importantes alrededor de este tema (…) la investigación va a un muy buen ritmo y esperemos que haya pronto resultados”, señaló el jurista al medio citado.

Peláez subrayó que, aunque la opinión pública reclama inmediatez, las autoridades están en una fase de consolidación de pruebas para garantizar que, una vez se realicen las capturas, los delincuentes no queden en libertad por fallas procesales.

Tras el trauma sufrido, la víctima ha decidido no quedarse en silencio. Según su defensa, Diana Ospina está retomando su vida cotidiana y utiliza su testimonio como una herramienta de visibilización para evitar que otros bogotanos caigan en las mismas redes.

Recuperación: “Ella ha estado mejor; ha estado volviendo a retomar su vida normal después de un evento tan traumático”, afirmó Peláez.

después de un evento tan traumático”, afirmó Peláez. Fortaleza: el abogado mantiene contacto diario con ella y destaca que su participación activa es clave para identificar a los agresores.

Este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en el transporte nocturno de la ciudad. Las autoridades insisten en la importancia de no tomar vehículos informales o no verificados en vía pública durante la madrugada y utilizar plataformas que permitan el seguimiento en tiempo real.

Por ahora, el proceso se mantiene bajo reserva sumarial mientras se espera que en las próximas semanas se den las primeras órdenes de captura contra la estructura criminal implicada.

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