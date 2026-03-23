Un caso que había pasado casi en silencio empieza a generar fuertes interrogantes tras conocerse la identidad de la pareja mormona hallada sin vida en una lujosa vivienda en el norte de Bogotá. Se trata de Jaime Eduardo Rey Albornoz y María Claudia Quintero de Rey, integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya muerte hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

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El hallazgo ocurrió el pasado 3 de enero, cuando agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el conjunto residencial Andalucía, en Chía, para realizar la inspección y levantamiento de los cuerpos. Aunque el caso no tuvo mayor difusión en su momento, nuevos detalles conocidos por El Tiempo revelan que la muerte de la pareja está siendo investigada como un posible homicidio.

Lo que más ha llamado la atención es el perfil de una de las víctimas. Rey Albornoz no solo era un reconocido miembro mormón, sino que en el pasado estuvo en el radar de las autoridades por su presunta participación en una red de lavado de activos.

De hecho, en 2003 fue capturado en una operación que involucró a organismos de inteligencia nacionales e internacionales. En ese entonces, investigadores lo señalaban de integrar una estructura que habría movido más de 35 millones de dólares, utilizando empresas fachada y operaciones financieras para blanquear dinero del narcotráfico.

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Según las pesquisas de la época, el exlíder religioso habría montado un esquema que simulaba la venta de seguros de vida a personas con enfermedades terminales, cuando en realidad servía como mecanismo para captar recursos ilícitos en el exterior y legalizarlos en Colombia.

Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia ahora, no solo por su peso en el historial del fallecido, sino porque coincide con procesos judiciales vigentes. Actualmente, la Fiscalía adelanta un proceso de extinción de dominio sobre varios bienes asociados a la pareja, entre ellos propiedades en sectores exclusivos de Bogotá como Chapinero Alto, Niza y Chicó.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que estos procesos tengan relación directa con la muerte de ambos. Aun así, el cruce de estos elementos ha despertado dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El misterio aumenta por las versiones encontradas. Mientras documentos oficiales apuntan a que el caso se investiga como homicidio, familiares han rechazado esa hipótesis. “No fue por un homicidio, por favor, averigüen bien. Nos han hecho mucho daño los medios con sus publicaciones”, aseguró un allegado consultado por El Tiempo, quien además insistió en que los problemas judiciales del pasado no tendrían relación con lo ocurrido.

Por su parte, fuentes judiciales indican que en un inicio se manejó la posibilidad de un homicidio y un suicidio, pero con el avance de las investigaciones ahora se contempla un escenario más complejo: un posible doble asesinato.

El caso sigue rodeado de silencio, incluso dentro de la comunidad mormona, donde solo se han difundido mensajes de condolencias. Entre tanto, las autoridades avanzan en esclarecer lo ocurrido en un episodio que apenas empieza a salir a la luz.

Qué son los mormones y cómo están en Colombia

Los mormones son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una religión cristiana fundada en el siglo XIX en Estados Unidos. Se caracterizan por tener una estructura organizada, una fuerte presencia comunitaria y por seguir textos adicionales a la Biblia, como el Libro de Mormón.

En Colombia, esta iglesia tiene presencia desde hace varias décadas y cuenta con miles de fieles distribuidos en distintas ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali. Su crecimiento ha sido constante, con templos, centros de reunión y programas de misión que buscan expandir su doctrina.

Los miembros de esta comunidad suelen destacar por su disciplina religiosa, énfasis en la familia y participación activa en actividades sociales. Por eso, casos como el de esta pareja generan impacto dentro de sus círculos, donde predomina la discreción y el manejo reservado de situaciones sensibles.

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