Alberto Linero sorprendió a sus seguidores al mostrar una imagen con una apariencia muy distinta a la que ha mantenido durante los últimos años. En una publicación de Instagram, apareció sin la característica barba que lo ha acompañado durante largo tiempo y con un corte de cabello mucho más corto.

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La transformación no pasó desapercibida entre quienes siguen su actividad en redes sociales. La publicación rápidamente despertó reacciones de usuarios que le siguen.

¿Qué dijo Alberto Linero sobre su cambio de apariencia?

La fotografía fue compartida por el propio Linero en su cuenta oficial de Instagram. Allí explicó que finalmente decidió acceder a una petición que le venían haciendo varias personas.

“Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy”, escribió.

Con ese mensaje, el conferencista dio a entender que el cambio respondió a una decisión personal, motivada por los comentarios de algunos seguidores y personas cercanas que desde hace tiempo le sugerían renovar su imagen.

La publicación estuvo acompañada únicamente por la fotografía y esa breve explicación, suficiente para que sus seguidores iniciaran una conversación sobre el antes y el después de uno de los rostros más reconocidos de los medios de comunicación en Colombia.

¿La foto de Alberto Linero es real o fue hecha con inteligencia artificial?

En medio del auge de las imágenes creadas con inteligencia artificial, cabe preguntarse si la fotografía corresponde realmente a un cambio de apariencia o si ha sido creada digitalmente.

Sin embargo, la fotografía fue publicada directamente desde la cuenta oficial de Instagram de Alberto Linero y estuvo acompañada por un mensaje en el que él mismo explicó que decidió afeitarse la barba y cortarse el cabello después de que varias personas se lo pidieran.

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