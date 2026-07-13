Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El mundo del cine está de luto tras la muerte del actor neozelandés Sam Neill, recordado por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga ‘Jurassic Park’. El artista falleció este lunes 13 de julio, a los 78 años, en Sídney, Australia, según confirmó su familia a través de un emotivo comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor.

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En el mensaje, sus familiares señalaron que Neill murió de manera repentina, rodeado de sus seres queridos, y solicitaron respeto por su privacidad durante este difícil momento. También destacaron que, antes de su fallecimiento, el actor se encontraba libre de cáncer y agradecieron la atención brindada por el personal del Hospital Privado St. Vincent.

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La salud de Sam Neill había sido seguida de cerca desde 2023, cuando reveló que padecía un agresivo linfoma angioinmunoblástico de células T. Tras someterse a quimioterapia y posteriormente a una terapia con células CAR-T, anunció en abril de este año que ya no presentaba rastros de la enfermedad.

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Nacido en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, y criado en Nueva Zelanda, Neill construyó una exitosa carrera de más de cinco décadas con participación en más de 150 producciones de cine y televisión. Además de su inolvidable papel en ‘Jurassic Park’, brilló en títulos como ‘The Piano’, ‘La caza del Octubre Rojo’, ‘Event Horizon¿, El hombre bicentenario y en series como Peaky Blinders, Los Tudor y The Twelve.

En 2023, al cumplirse 30 años del estreno de ‘Jurassic Park’, el actor recordó con humildad su trayectoria y aseguró que nunca imaginó tener una carrera tan exitosa en el cine.

A lo largo de su vida recibió importantes reconocimientos, entre ellos el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico y el nombramiento como Caballero de Nueva Zelanda, consolidando un legado que marcó a varias generaciones de espectadores y que permanecerá como uno de los más importantes en la historia del cine.

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