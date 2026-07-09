Por: Noticiero 90 minutos

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El periodismo y la televisión pública del Valle del Cauca están de luto tras el fallecimiento de Edwin Zúñiga, realizador y reportero audiovisual que durante varios años dejó una huella en Telepacífico gracias a su trabajo detrás de cámaras en diferentes espacios informativos y culturales.

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(Vea también: Telepacífico 2026: Así será la revolución de contenidos que conecta al Pacífico colombiano con el mundo)

La noticia fue confirmada por Telepacífico Noticias, medio que destacó el papel fundamental que desempeñó Zúñiga en la creación y producción de contenidos que contribuyeron al fortalecimiento de la televisión regional.

Tomado de las redes sociales de Edwin Zúñiga.

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Trayectoria de Edwin Zúñiga y legado en Telepacífico

Durante su trayectoria profesional, Edwin Zúñiga participó en la producción de programas emblemáticos como Telepacífico Noticias, Cuentos Verdes y Tardes del Sol. Además de hacer parte de diversas producciones documentales que abordaron historias y problemáticas de gran relevancia para el Pacífico colombiano.

Su compromiso con la calidad de los contenidos audiovisuales fue ampliamente reconocido dentro del canal. Gracias a su dedicación y profesionalismo, recibió el Premio Alfonso Bonilla Aragón, uno de los reconocimientos más importantes para el periodismo en el Valle del Cauca. Destacando su aporte a la televisión pública y al desarrollo de proyectos audiovisuales de impacto social. Justamente, con Tardes del Sol obtuvo un premio ABA a mejor Reportería Gráfica en Televisión en el año 2022; con el trabajo Pancoger, frutos y semillas.

Compañeros y colegas recuerdan a Zúñiga como un profesional comprometido, creativo y apasionado por contar historias que reflejaran la identidad, la cultura y la realidad del Pacífico colombiano. Su trabajo detrás de cámaras fue clave para sacar adelante proyectos periodísticos y documentales que hoy hacen parte del legado audiovisual de Telepacífico.

Con su partida, la televisión regional pierde a uno de sus productores más destacados. Mientras que su legado permanecerá en cada una de las producciones que ayudó a construir y en el recuerdo de quienes compartieron con él su pasión por la comunicación y el servicio público. Desde el Noticiero 90 Minutos expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos y colegas de Edwin Zúñiga en este difícil momento.

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