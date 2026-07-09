El universo de la música y el rock internacional se encuentra de luto total. La legendaria cantante británica Bonnie Tyler, cuya voz ronca, potente y desgarradora marcó a fuego la historia de los años ochenta, falleció de manera inesperada a los 75 años de edad. Su familia y su equipo de trabajo confirmaron la triste noticia a través de un desgarrador comunicado oficial publicado en su página web, expresando el inmenso dolor que dejó su partida en las últimas horas y solicitando a los fanáticos y medios de comunicación absoluto respeto y privacidad para afrontar esta dura tragedia.

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De acuerdo con los primeros detalles entregados por sus allegados, la intérprete de éxitos inmortales dio su último suspiro en un centro médico de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para refugiarse en un clima mucho más cálido y amable que el de su natal Gales. El reporte oficial detalla que Tyler había sido sometida semanas atrás a una delicada cirugía intestinal en el Hospital de Faro, en la turística región del Algarve. Aunque se encontraba recibiendo un tratamiento especializado para recuperarse, su cuerpo no resistió las complicaciones derivadas de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.

Bonnie Tyler, cuyo nombre de nacimiento era Gaynor Hopkins, consolidó una trayectoria artística impecable que se extendió por casi medio siglo, dominando con propiedad géneros como el pop y el rock. Con una fuerte herencia obrera por parte de su padre minero y el apoyo constante de su madre ama de casa, la artista dio sus primeros pasos musicales cantando en pequeños locales y bares de Swansea. Sin embargo, su inconfundible estilo vocal la catapultó rápidamente al estrellato global a finales de los años 70 tras el lanzamiento de su disco ‘The World Starts Tonight’ y el superéxito ‘It’s a Heartache’, una canción que escaló de inmediato a los primeros puestos de las listas del Reino Unido y el prestigioso Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

El legado dorado de la británica quedó sellado para siempre gracias a sus 18 álbumes de estudio. Aunque fue nominada a tres premios Grammy y a tres premios Brit, la cantante siempre estuvo por encima de los galardones tradicionales de la industria gracias al amor incondicional de su público. Himnos musicales de los 80 como ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘Holding Out for a Hero’ —esta última grabada en su celebrada colaboración con el productor estadounidense Jim Steinman— superaron las seis millones de copias vendidas en todo el planeta, consolidándose entre los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

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Su invaluable contribución cultural fue reconocida oficialmente por la monarquía británica en 2023, cuando el rey Carlos III la nombró Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), un broche de oro para una de las carreras más auténticas e irrepetibles del cancionero mundial.

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