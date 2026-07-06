El periodismo colombiano está de luto por la muerte de Jhon Jairo ‘Jj’ Pinilla, reconocido reportero con una trayectoria de 36 años en distintos medios de comunicación, de los cuales 16 los dedicó a Noticias Caracol. La noticia fue confirmada por el periodista Luis Carlos Vélez, quien le rindió homenaje con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de X.

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“Lamento mucho la partida de ‘Jj’ Pinilla. Gran periodista y mentor. Trabajamos juntos en Noticias Caracol. Hombre metódico, inteligente, amable y gran profesional. Un abrazo inmenso a su esposa e hijos”, escribió Vélez.

El mensaje fue una de las primeras confirmaciones públicas sobre la muerte del periodista, cuya trayectoria dejó huella en los medios de comunicación del país. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento.

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Las palabras de Luis Carlos Vélez despertaron numerosas reacciones en redes sociales, donde colegas, periodistas y ciudadanos comenzaron a expresar mensajes de condolencia y a destacar el legado del profesional.

Lamento mucho la partida de JJ Pinilla @JJPinilla50. Gran periodista y mentor. Trabajamos juntos en @NoticiasCaracol. Hombre metódico, inteligente, amable y gran profesional. Un abrazo inmenso a su esposa e hijos. — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) July 7, 2026

¿Quién era el periodista ‘Jj’ Pinilla?

Pinilla nació en Manizales y estudió periodismo en Uninpahu. A lo largo de su carrera pasó por medios como RCN Radio, el Noticiero Nacional, Noticiero 24 Horas y El Tiempo, antes de incorporarse en 2007 a Noticias Caracol, donde permaneció durante 16 años y se consolidó como uno de los periodistas más respetados del canal.

En octubre de 2024 se despidió de Noticias Caracol con motivo de su jubilación, luego de 36 años de ejercicio profesional. En ese momento, compañeros y directivos resaltaron su rigor periodístico, su calidad humana y el legado que dejó entre varias generaciones de reporteros.

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