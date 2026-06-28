El panorama de la música popular en Colombia se viste de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del cantante y compositor Julián Mauricio Uribe Restrepo, conocido en las estaciones de radio y plataformas digitales bajo el nombre artístico de Mauricio Uribe. El deceso del intérprete, ocurrido este sábado 27 de junio, fue certificado formalmente por su mánager, Daniel Ruiz, a través de un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, seguidores y medios de comunicación.

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La partida del artista tomó por sorpresa a los amantes del género del despecho, quienes de inmediato inundaron las redes sociales con mensajes de condolencia, destacando no solo sus cualidades vocales frente al micrófono, sino también su cercanía y calidez humana fuera de los escenarios.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana… Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento”, expresó conmovido su representante.

De acuerdo con la información compartida por su equipo de trabajo en la plataforma Instagram, el deceso de Mauricio Uribe se produjo debido a severas complicaciones de salud derivadas de la diabetes crónica que padecía desde hacía varios años. La situación médica del cantante del género popular se tornó crítica y se complicó de forma irreversible tras haberse sometido a una intervención quirúrgica de carácter reciente, de la cual no logró recuperarse satisfactoriamente.

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A lo largo de su trayectoria artística, Mauricio Uribe enfocó su propuesta musical en los sonidos tradicionales de la música popular colombiana, construyendo un repertorio robusto cimentado en crónicas de amor, desamor, traición y las vivencias del día a día del ciudadano común.

Aunque su carrera no escaló hacia los circuitos de alcance masivo o estadios de gran aforo, el cantautor logró consolidar una comunidad de fanáticos sumamente fiel en las regiones del país. Su catálogo musical cuenta con millones de reproducciones y varias composiciones grabadas en la memoria de los cantinas y emisoras especializadas:

‘Tranquila reina’: Una de sus cartas de presentación más sonadas en el circuito de la música de despecho.

‘Correo de voz’: Canción que se mantuvo con fuerte vigencia en los listados de plataformas digitales.

‘Confundido’: Sencillo que conectó con el público gracias a su profunda carga sentimental.

‘Feliz cumpleaños mamá’: Un tema icónico que se convirtió en un himno infaltable para las celebraciones familiares de sus oyentes.

El cuerpo técnico y los colegas de la industria musical han expresado su total solidaridad con la familia Uribe Restrepo en este doloroso momento de transición, coincidiendo en que las estaciones radiales seguirán programando las canciones de un artista que supo cantarle con honestidad al sentimiento popular.

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