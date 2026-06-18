El mundo de la música tropical latinoamericana está de luto. El cantante dominicano Alex Bueno, una de las voces más versátiles y queridas del merengue y la bachata, falleció este jueves 18 de junio a los 62 años en la ciudad de Nueva York.

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Su deceso ocurrió a las 9:43 de la mañana, según confirmó oficialmente su equipo de trabajo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana”, reza el mensaje oficial, que también resalta el “vacío irremplazable” que deja su partida en el arte y en los corazones de sus seguidores.

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¿De qué murió Alex Bueno?

La muerte de Bueno se produce luego de una dura batalla contra un cáncer cerebral diagnosticado en septiembre de 2025. Según los reportes de su entorno, el artista fue trasladado a Estados Unidos después de presentar un episodio de hipoglucemia.

Allí le detectaron un pequeño tumor cerebral, el cual fue extirpado mediante una cirugía que inicialmente se describió como exitosa y sin mayores complicaciones.

Posteriormente, los análisis revelaron la presencia de células cancerígenas en el tumor extirpado. Alex Bueno inició de inmediato un tratamiento preventivo para reducir al máximo las células restantes. En videos y comunicados compartidos en sus redes, el cantante se mostró optimista, afirmando que se sentía bien y manteniendo la fe en su recuperación para volver a los escenarios, su gran pasión.

Sin embargo, en las últimas semanas su salud se complicó. Recientemente, su equipo informó que el artista había sido ingresado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a complicaciones derivadas del tratamiento, incluyendo bajones de sodio y presión arterial. A pesar de los esfuerzos médicos, las complicaciones no pudieron ser revertidas y llevaron a su fallecimiento esta mañana.

Cuál fue la trayectoria de Alex Bueno

Alejandro Wigberto Bueno López nació el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, provincia de Santiago, República Dominicana. Desde muy joven mostró su talento para el canto y la guitarra, destacándose en festivales locales.

Acá, una de sus canciones más famosas:

Su carrera profesional despegó en los años 80 al unirse a la Orquesta Liberación, donde su voz afinada y carisma escénico lo hicieron ganar popularidad. Posteriormente pasó por La Orquesta Manhattan antes de lanzarse como solista.

Bueno se consolidó como uno de los artistas más completos de la música dominicana, capaz de transitar con maestría entre el merengue, la bachata, la salsa, el bolero y la balada romántica. Álbumes como ‘Ternuras’ (1992) y ‘Bachata a su tiempo’ (1998) marcaron hitos en su carrera, llevando su música más allá de las fronteras dominicanas.

Éxitos inolvidables como ‘Colegiala’, ‘Esa pared’, ‘Alguien durmió en mi cama’, ‘Si la ves’, ‘Quién te eriza el pelo’, ‘Cómo quisiera’, ‘Jardín prohibido’, ‘Que vuelva’, ‘Corazón de madera’, ‘Quiero abrazarte tanto’ y ‘La radio’ se convirtieron en himnos que marcaron generaciones. Su versatilidad le valió el reconocimiento como “el cantante favorito de los cantantes” y un referente indiscutible de la bachata moderna.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria (desde 1978 hasta 2026), grabó con sellos como Karen Records y J & N Records, y mantuvo una presencia activa en los escenarios, conectando con el público a través de su interpretación emotiva y energética.

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