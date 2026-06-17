Por: El Colombiano

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De acuerdo con el medio estadounidense, la noticia fue confirmada por Roy Hernández, pareja de la actriz, quien aseguró que Chase murió el martes 16 de junio a causa de una meningitis y una infección en la sangre. Estas complicaciones derivaron en un cuadro séptico que provocó un fallo generalizado de su organismo.

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TMZ también informó que la actriz había sido hospitalizada a comienzos de este mes en Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición.

Daveigh Chase alcanzó notoriedad en Hollywood desde temprana edad. En 2002 dio voz a Lilo en la exitosa película animada de Disney, ‘Lilo & Stitch’, además de participar en la serie derivada. También prestó su voz a Chihiro Ogino en la versión en inglés de ‘Spirited Away’.

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