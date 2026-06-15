A las incidencias en la televisión colombiana se le sumó un sacudón por el fallecimiento de una figura que cumplió un papel determinante en su labor durante más de dos décadas de dedicación.

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El canal bogotano Citytv informó este lunes 15 de junio de 2026 sobre la muerte de Ricardo Arévalo Hernández, hombre que se desempeñó en la Casa Editorial El Tiempo durante el mencionado periodo y cuya partida provocó tristeza.

De hecho, la mencionada empresa compartió un conmovedor mensaje de despedida para un hombre que dejó una huella clave y cuya deceso provoca luto en la pantalla chica a nivel nacional.

“Desde Citytv lamentamos el fallecimiento de Ricardo Arévalo Hernández, quien por más de 20 años trabajó como camarógrafo para el sistema informativo. Su manera de contar la ciudad, su pasión por el oficio y su generosidad marcaron varias generaciones de colegas y profesionales que pasaron por las instalaciones de la casa editorial El Tiempo. Desde este noticiero enviamos un abrazo solidario a su familia y seres queridos”, indicó la compañía desde su cuenta institucional de Instagram.

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De hecho, ese espacio abrió la oportunidad para mostrar a un trabajador que puso el foco en múltiples eventos noticiosos durante un largo tiempo y que ahora recibió una conmemoración en medio de la situación.

Cabe aclarar que no se divulgaron las razones de su muerte ni mayores detalles acerca de la salud del hombre que brilló en Citytv, uno de los canales destacados en Colombia y que es el medio privado más importante en la televisión de Bogotá.

Estas son las imágenes en las que es posible observar al fallecido Ricardo Arévalo en diferentes momentos de su recorrido no solo profesional sino en el ámbito personal, lo que dejó en evidencia la personalidad y actitud por las que se ganó el cariño y respeto de sus colegas, familiares y allegados.

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¿Quién es el dueño de Citytv?

El control accionario y la propiedad del canal de televisión local Citytv pertenecen de forma exclusiva a la Casa Editorial El Tiempo. Este conglomerado de medios de comunicación representa la empresa de prensa más tradicional, influyente y grande del territorio de la República de Colombia. El canal local de Bogotá lleva exactamente 27 años al aire de manera ininterrumpida.

Arrancó sus transmisiones oficiales el 19 de marzo de 1999, bajo la propiedad de la Casa Editorial El Tiempo. Nació como una propuesta innovadora de televisión local y comunitaria para la capital, basada en un formato canadiense del cual adoptó su nombre, estética y estilo de interacción directa con la ciudadanía en las calles de Bogotá.

El máximo propietario de este importante grupo de medios es el reconocido banquero, inversionista y empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo. El magnate financiero maneja la totalidad de los activos informativos mediante la robusta estructura corporativa de su conglomerado empresarial denominado Grupo Aval.

La adquisición del canal bogotano ocurrió de manera progresiva tras la compra inicial de las acciones impresas del diario que pertenecían históricamente a la familia Santos. El poderoso ‘holding’ financiero consolidó el control absoluto de la totalidad de la Casa Editorial hacia el año 2012.

La estación televisiva opera de forma continua bajo una licencia de televisión abierta otorgada legalmente por las autoridades regulatorias del Estado colombiano. La programación del canal local enfoca sus esfuerzos informativos en el cubrimiento diario de los sucesos de Bogotá.

El portafolio de la compañía de comunicaciones abarca también el canal de noticias por cable El Tiempo Televisión, el diario económico Portafolio y diversos portales web. El grupo empresarial unifica toda su operación logística y periodística en su sede principal ubicada en la capital del país.

Los reportes corporativos e informes financieros de la organización empresarial ratifican de manera constante la solidez financiera de la planta televisiva en el mercado local. El medio privado mantiene los mayores niveles de audiencia y recordación en la televisión de la ciudad de Bogotá.

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