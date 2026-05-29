La expectativa por la gran final de ‘La casa de los famosos Colombia’ llegó a su fin este viernes 29 de mayo, cuando se conoció que Alejandro Estrada fue elegido por el público como el ganador de la tercera temporada del reality. El actor logró imponerse en la votación definitiva y se quedó con el millonario premio que entregó el programa.

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Durante varias semanas, Estrada figuró entre los participantes más respaldados por los seguidores del formato, situación que finalmente se reflejó en la gala final. En la última votación superó a Juanda Caribe, mientras que Valentino Lázaro y Tebi Bernal completaron el grupo de finalistas.

Con este resultado, el actor se convirtió en el nuevo ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ y sucedió a Andrés Altafulla, quien se impuso en la edición anterior. Además del reconocimiento del público, Estrada obtuvo el premio principal anunciado por la producción, equivalente a 400 millones de pesos.

Alejandro Estrada y la revancha que tuvo con ‘La casa de los famosos’

El triunfo de Estrada también estuvo cargado de simbolismo para buena parte de los televidentes, debido a la historia que lo vinculó con el ‘reality’ desde una perspectiva muy distinta. Aunque en esta ocasión ingresó como concursante y terminó siendo el ganador, su nombre ya había estado ligado a ‘La casa de los famosos Colombia’ durante la temporada de 2024.

En aquel entonces, el actor no hacía parte de la competencia, pero se convirtió en uno de los protagonistas de la edición luego de que se conociera la relación fugaz entre Nataly Umaña, su esposa en ese momento, y el cantante panameño Miguel Melfi dentro de la casa. Las imágenes del programa desataron una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, mientras miles de espectadores seguían de cerca lo que ocurría entre los participantes.

Uno de los momentos más recordados de esa temporada ocurrió cuando Estrada ingresó al reality para hablar directamente con Umaña. Frente a las cámaras confirmó que su relación matrimonial había llegado a su fin, una escena que rápidamente se convirtió en tendencia y que marcó uno de los episodios más comentados de la televisión colombiana en los últimos años.

Tras aquella experiencia, el actor tuvo que afrontar la exposición mediática que dejó el caso y el interés que despertó su vida personal. Dos años después regresó al mismo formato, pero esta vez como participante oficial. Su recorrido dentro de la competencia estuvo acompañado por el respaldo de una parte importante del público, que siguió su proceso desde el inicio hasta la final.

Por eso, luego de conocerse su victoria, numerosos usuarios en redes sociales señalaron que Estrada logró sacarse una espinita con el ‘reality’. Lo que en 2024 estuvo asociado al final de su matrimonio, en 2026 terminó convertido en una de las mayores alegrías de su carrera televisiva, al quedarse con el título de ganador y el premio principal del programa.

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