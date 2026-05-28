Así como la exnovia de un reconocido actor colombiano salió al paso de rumores debido a su condición actual, otra mujer que tuvo una relación sentimental con una figura de ‘La casa de los famosos’ quedó en la mira.

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Nataly Umaña acabó bajo lupa de una persona que le lanzó una pulla sobre Alejandro Estrada, a propósito de la final que se vive en el mencionado formato de Canal RCN con el actor como protagonista. Todo esto lo replicó la cuenta de Instagram de Superlike de ese medio.

“Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane ‘La casa de los famosos'”, le escribió una persona en Instagram a la actriz tolimense, exparticipante en la primera temporada de este mismo formato de Canal RCN.

Lo llamativo es que la respuesta, lejos de la intención punzante del mensaje original al recordar que esa pareja vivió una ruptura sentimental que fue pública, no tuvo ninguna clase de tapujos por parte de Umaña.

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“Pues [cara] de felicidad. Yo siempre voy a alegrarme de las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”, contestó de manera tajante por ese mismo espacio digital.

Los mensajes llegan en el marco de la definición de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, que tiene previsto anunciar al ganador el próximo viernes 29 de mayo de 2026.

Semanas atrás, Nataly Umaña desmintió a Alejandro Estrada por una afirmación que él hizo acerca de un supuesto pedido de reconciliación por parte de ella, pero de resto no han sucedido mayores menciones hasta el momento.

Ahora, los finalistas son el mencionado actor nortesantandereano, además del comediante ‘Juanda Caribe’ y los creadores de contenido digital Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

El premio que se tiene destinado para el ganador es de 400 millones de pesos, a pesar de que algunos de los concursantes han expresado públicamente su intención de compartir entre ellos ese botín.

¿Qué pasó entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

La historia de amor entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada llegó a su fin de forma mediática durante una transmisión en vivo. El fin del matrimonio ocurrió en el programa de telerrealidad ‘La casa de los famosos’, emitido por la señal del Canal RCN.

La actriz tolimense inició un romance dentro del concurso con el modelo panameño Miguel Melfi, exponiendo su vida íntima ante el país.

El hecho motivó el ingreso sorpresa de Alejandro Estrada al set de grabación para enfrentar públicamente la infidelidad de su entonces esposa.

El actor nortesantandereano caminó hacia ella, expresó su profundo dolor y le entregó el anillo de bodas como símbolo de separación definitiva.

La dolorosa escena marcó el final de un matrimonio de doce años, convirtiéndose en tendencia nacional y generando múltiples debates en redes.

Posteriormente, Nataly Umaña rompió el silencio explicando que la relación con Estrada presentaba fallas estructurales graves mucho antes de ingresar al programa.

La actriz calificó la convivencia previa como tóxica y enferma, admitiendo que ambos simulaban felicidad absoluta únicamente frente a las cámaras de televisión.

Por su parte, Alejandro Estrada continuó su vida profesional participando en diversos programas de entretenimiento y formatos de alta sintonía en Colombia.

La expareja coincidió meses después en un concurso grabado previamente por Caracol Televisión, desatando rumores falsos sobre una supuesta reconciliación sentimental.

A pesar de los cruces de declaraciones y las especulaciones mediáticas, ambos actores confirmaron que el divorcio legal siguió su curso correspondiente.

Actualmente, Nataly Umaña afirma que mantiene sentimientos de respeto hacia su exesposo y celebra los triunfos que él alcanza en su carrera, como lo dejó claro en el caso de ‘La casa de los famosos’.

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