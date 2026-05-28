La situación alrededor del actor Francisco Bolívar sigue generando preocupación entre los seguidores de ‘Sin senos sí hay paraíso’, especialmente después de que comenzaran a circular versiones sobre una posible crisis emocional y su salida de las grabaciones de la producción. Sin embargo, ahora un nuevo mensaje volvió a encender las redes: apareció una de las pocas exnovias conocidas del actor y su reacción terminó dejando más preguntas que respuestas.

Sigue a PULZO en Discover

Todo ocurrió luego de que varios usuarios empezaran a mencionar a Camila Manrique Tejedor, una mujer relacionada sentimentalmente con Bolívar hace varios años y cuyo nombre comenzó a viralizarse tras las recientes especulaciones sobre la vida personal del actor.

Muchos internautas insinuaban que una ruptura amorosa habría sido uno de los detonantes de la difícil situación emocional que, según versiones difundidas por periodistas de entretenimiento, estaría atravesando el actor colombiano. Sin embargo, la propia Camila decidió pronunciarse públicamente para frenar los rumores.

“Bueno muchachos soy yo y terminé con él hace 14 años jajajaja no me metan ahí”, escribió en un mensaje enviado a una cuenta de entretenimiento en Instagram.

Aunque la respuesta parecía buscar ponerle fin a las especulaciones, para muchos seguidores terminó generando todavía más dudas alrededor de lo que realmente estaría ocurriendo con Francisco Bolívar.

Ella es Carolina Manrique en la actualidad:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Manrique Tejedor 🇨🇴 (@cmanriquet)

¿Qué pasó con Francisco Bolívar?

La polémica comenzó días atrás cuando el actor Fabián Ríos publicó un emotivo mensaje pidiendo oraciones por Bolívar, recordado por interpretar a “Jota” en la exitosa saga televisiva.

“Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos”, escribió Ríos, dejando ver que el actor estaría atravesando un momento delicado.

Desde entonces empezaron a circular versiones sobre una posible crisis emocional relacionada, supuestamente, con obsesiones por el gimnasio y problemas de salud mental. Sin embargo, ninguna de esas informaciones ha sido confirmada oficialmente ni por el actor ni por la producción.

En medio de toda la incertidumbre, Francisco Bolívar reapareció recientemente en Instagram con un mensaje que también llamó la atención de sus seguidores.

“Lo que ha habido es una Organización Natural Y Ferpecta En Función De Un Contexto, Calmémononos TodXs”, escribió el actor, haciendo referencia a su personaje y usando un tono confuso que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a los rumores.

Después agregó: “Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. Los amo”.

La publicación recibió cientos de comentarios de apoyo, incluyendo mensajes de compañeros de producción y seguidores preocupados por su estado.

Mientras tanto, el silencio oficial alrededor de lo ocurrido sigue alimentando las especulaciones sobre el verdadero motivo por el que Francisco Bolívar habría salido de las grabaciones de la nueva temporada de la serie.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.