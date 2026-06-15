Por: Caracol Televisión

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Mary Méndez, presentadora de ‘La red’, quien ya completa más de una década en uno de los programas de entretenimiento más importantes de la televisión colombiana, llamó la atención de sus seguidores al hablar sobre una situación cotidiana que le resultó especialmente molesta.

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¿Cuál trastorno sufriría Mary Méndez?

A través de sus historias de Instagram, la también empresaria contó que, tras saludar y abrazar a varias personas, quedó incómoda por el fuerte olor a perfume que, según ella, permaneció impregnado en su nariz, ropa y en su entorno.

“Acabo de abrazar como a cinco hombres y estoy fastidiada con el olor del perfume. Es súper potente y penetrante”, comentó.

La presentadora aseguró que, en su opinión, algunas fragancias masculinas suelen permanecer por mucho más tiempo debido a las características de la piel de los hombres y aprovechó para sugerir que no es necesario aplicar tanto producto.

“Les voy a ahorrar plata”, dijo, insinuando que algunos deberían usar menos perfume.

Las declaraciones de Méndez llevaron a que ‘La red’ compartiera una publicación en Instagram relacionada con el tema, en la que mencionó la fantosmía, un trastorno asociado a alteraciones del olfato.

¿Qué es la fantosmía?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la fantosmía es una condición que hace que una persona perciba olores que realmente no están presentes en el ambiente. Estos aromas pueden sentirse en una o ambas fosas nasales y, dependiendo del caso, desaparecer con el tiempo o mantenerse durante periodos prolongados.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la percepción constante de determinados olores, cambios en el sentido del olfato y molestias ocasionadas por ciertos aromas.

Aunque Mary Méndez no aseguró padecer esta condición ni ha informado sobre un diagnóstico médico, varios usuarios relacionaron su experiencia con este fenómeno debido a la persistencia del olor que describió en sus redes sociales.

La publicación generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios aseguraron sentirse identificados con la presentadora, otros defendieron el uso de perfumes intensos.

“Me pasa igual, no me aguanto esos olores de perfumes que se sienten tan fuertes en los hombres… es que ni en mis hijos y esposo los soporto 🤷🏼‍♀️”, escribió una seguidora. Otros comentaron:

“Esos olores tan fuertes no los tolero, me da migraña 😢”, “cuando van al gym oliendo a perfumes árabes 🤢” y “una fragancia fuerte es lo más desagradable”.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron este tipo de fragancias y respondieron con mensajes como: “Tápate la nariz” y “es para que nos dure más”.

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