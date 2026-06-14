De la misma manera en la que el periodista Eduardo Luis López se sinceró sobre su realidad, otra comunicadora no se guardó nada durante una entrevista en vivo en Citytv.

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El caso se presentó durante la conversación de Diva Jessusum este domingo 14 de junio de 2026 en el programa ‘Bravíssimo’, donde Marcelo Cezán es el presentador y gran referente frente a los espectadores y celebridades presentes.

Lo cierto es que la invitada empezó a contar cómo aplica su cercanía a los famosos para llevar a cabo el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, al explicar la profundidad y responsabilidad con el que maneja estos temas con la farándula.

Eso llevó a una afirmación en medio de broma por parte de Cezán, que sirvió para que ella le respondiera para cobrarle un viejo pendiente que tienen desde hace mucho tiempo.

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“Me estás coqueteando para que yo haga un ‘Se dice de mí'”, afirmó el vallecaucano, a lo que la ´periodista le contestó de inmediato: “Te llevo persiguiendo por años”.

Cezán bromeó de nuevo al indicar que la explicación acerca del formato de la periodista sobre el formato se sintió como una manera para invitarlo, por lo que Jessurum sacó a relucir el tema.

“Llevo 11 años persiguiendo a Marcelo Cezán y, lo peor de todo, es que nunca ha dicho que no, pero jamás me ha dicho que sí”, advirtió frente a las cámaras, sin darle opción.

A pesar de que Mónica Molano lo justificó al asegurar que +el mantiene muy ocupado, el propio presentador identificó que esa explicación no le convencía por completo a Jessurum, lo que sumó al reproche por ese tema pendiente.

“Ese cuento no me lo creo porque cuando yo también no quiero dar entrevistas digo que estoy muy ocupada”, aseguró al tiempo que soltó una carcajada, para aclarar el tono jocoso de la conversación.

Queda por ver si este se convierte en el puente para una eventual entrevista y que, como dicen que entre chiste y chanza, la verdad avance para una posible participación.

¿Qué es ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión?

El programa televisivo ‘Se dice de mí’ constituye uno de los formatos biográficos y de entrevista más exitosos de la pantalla chica en Colombia. La cadena privada Caracol Televisión produce este espacio periodístico con un alto estándar de investigación.

El magacín expone las realidades humanas, los mitos populares, los triunfos profesionales y los escándalos más sonados de las celebridades locales. El enfoque busca desarmar los rumores de la prensa rosa mediante declaraciones directas.

La producción estrenó su primer capítulo oficial el 25 de julio de 2015 en la parrilla de programación nacional. Desde su origen, el proyecto captó la atención de las audiencias durante los fines de semana.

La experimentada periodista Diva Jessurum conduce el formato televisivo con un estilo directo, empático y punzante que facilita las confesiones íntimas. La presentadora guía las conversaciones hacia pasajes desconocidos de la vida de los invitados.

La estructura del programa combina testimonios exclusivos en primera persona con declaraciones de familiares, amigos cercanos, críticos y colegas del medio artístico. Esta mezcla de perspectivas ofrece un retrato completo y profundo de cada personaje.

El archivo audiovisual de la productora recopila imágenes de la infancia, registros de los inicios profesionales y documentos inéditos de los protagonistas. Cada entrega desmonta las narrativas falsas creadas alrededor de las figuras públicas del país.

Reconocidos exponentes de la música popular como el cantante Yeison Jiménez y la estrella vallenata Silvestre Dangond compartieron sus vivencias en el formato. Íconos internacionales como Ricky Martin y Karol G también aportó sus impactantes relatos biográficos.

El mundo de la actuación e internet cuenta con participaciones destacadas como las de Lina Tejeiro, la modelo Natalia París y la carismática presentadora Carolina Cruz. Todos revelaron sus momentos más difíciles ante las cámaras del canal.

El éxito comercial y digital del producto se extiende a las plataformas de ‘streaming’, donde los usuarios reviven los capítulos completos bajo demanda. El contenido genera constantes tendencias informativas en el entorno web colombiano.

La seriedad en el tratamiento de los datos personales consolida al espacio como un referente indiscutible del periodismo de entretenimiento. Las emisiones semanales registran excelentes indicadores de sintonía en la televisión abierta nacional.

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