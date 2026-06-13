En la noche de este sábado 13 de junio, el narrador Eduardo Luis López explicó en sus redes sociales por qué su voz sonó distinta durante la transmisión del partido entre Brasil y Marruecos en el Mundial 2026 por el Canal RCN.

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Durante el compromiso de Brasil vs Marruecos, varios usuarios en redes sociales notaron que el relator no tenía el tono habitual que lo caracteriza, lo que despertó preocupación y curiosidad. Ante esto, el propio periodista decidió aclarar la situación y contar lo que está atravesando en medio del torneo.

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El periodista también detalló que la situación no solo fue complicada por lo físico, sino también por la dificultad de encontrar un reemplazo para ese partido en específico, lo que lo llevó a tomar la decisión de continuar pese a no estar en óptimas condiciones.

“Es muy difícil. Uno dice ‘juemadre, pongamos otro’, y lastimosamente, justo hoy, Jotas Mantilla tenía el partido por La FM, Tito Puccetti tenía el partido por Directv, hablé con mi jefe y le dije ‘nos tocó así. Vamos, saquémoslo adelante’, y lo sacamos adelante. Uno siempre debe tener esa mirada de decir ‘no estoy’ y poner a un compañero que esté al 100 %, pero no había”, contó López.

A pesar de las dificultades, el ‘Toxi’ destacó el apoyo de su equipo de trabajo y de los televidentes que entendieron la situación. Además, reconoció que tuvo que apoyarse más en sus compañeros durante la transmisión.

“Gracias a todos mis compañeros que me ayudaron hablando más de lo normal, y a ustedes por tolerar. Muchos me han mandado un menjurje. Gracias, ahora toca aplicarme más inyecciones y medicinas hasta curarme bien y llegar al partido de Colombia en México que es lo que queremos todos”, agregó.

El narrador también se sinceró sobre lo que siente al enfrentar este tipo de situaciones en un evento tan importante como el Mundial, en el que la exigencia es alta y la visibilidad es global.

“Es frustrante, da rabia, te quieres cuidar siempre. Pero lo normal es que uno se enferma en el Mundial por la cantidad de trabajo y viajes, y me enfermé en la primera semana. Es la vida, lo acepto con humildad y bueno, la vida es 10 % lo que te pasa y 90 % como lo asumes. Me deprime un poco, pero tengo que levantarme y recuperarme pronto”, concluyó.

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