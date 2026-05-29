La victoria de Alejandro Estrada en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ no solo provocó reacciones entre los seguidores del reality, sino también de personas cercanas a su historia. Una de ellas fue Nataly Umaña, quien se pronunció en redes sociales luego de conocerse el resultado de la gran final.

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El actor fue elegido por el público como el ganador de la edición 2026 del programa y se quedó con el premio principal, un triunfo que muchos interpretaron como un momento especial debido a la relación que ha tenido con el formato en los últimos años.

Poco después de que se anunciara el resultado, la actriz compartió un video en sus historias de Instagram en el que aparece reunida con varias amigas mientras seguían la transmisión del ‘reality’. En las imágenes se escucha el momento en que se confirma la victoria de Estrada y, acto seguido, reaccionan recursivamente y lo felicitó.

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Nataly Umaña felicitó a Alejandro Estrada tras la final

En el video publicado en sus redes sociales, Nataly Umaña celebró el triunfo de su expareja y expresó unas breves palabras de felicitación. “Felicitaciones”, se escucha decir a la actriz mientras observaba la definición del concurso junto a sus acompañantes.

La reacción llamó la atención de los usuarios debido al historial que ambos comparten. En 2024, los nombres de Umaña y Estrada estuvieron en el centro de la conversación pública luego de los acontecimientos ocurridos durante la primera temporada del reality, situación que terminó con el fin de su matrimonio.

Sin embargo, con el paso del tiempo cada uno tomó caminos distintos y ha continuado con sus proyectos profesionales. Por eso, el gesto de la actriz fue interpretado por algunos seguidores como una muestra de cordialidad frente al importante momento que vive el actor.

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¿Cuánto dinero ganó Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’?

Además del reconocimiento del público, Alejandro Estrada se quedó con el premio principal de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, anunciado por la producción en 400 millones de pesos.

No obstante, esa no sería la cifra que finalmente recibiría el actor. En Colombia, este tipo de premios están sujetos al impuesto por ganancia ocasional, por lo que se aplica una retención antes de la entrega del dinero.

De acuerdo con los cálculos divulgados tras la final del reality, Estrada recibiría alrededor de 320 millones de pesos, una vez se descuenten las obligaciones tributarias correspondientes.

El premio convierte al actor en uno de los ganadores que más dinero han recibido en la historia reciente de los realities del país y se suma al respaldo que obtuvo durante la competencia, en la que logró imponerse en las votaciones del público para quedarse con el título de campeón.

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