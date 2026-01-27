La actriz Nataly Umaña, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, volvió a pronunciarse públicamente sobre su ruptura con Alejandro Estrada, luego de que él hiciera varias declaraciones en la sección de “línea de vida” en la que habló de su relación pasada. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró visiblemente molesta y decidió aclarar, según dijo, el tema “por última vez”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Nataly Umaña estalló por cantante que tiró chisme de ella en ‘La red’: “Todo tiene un límite”)

En el video, Umaña explicó que en los últimos días ha recibido múltiples mensajes de seguidores que le preguntan si Estrada intentó retomar la relación tras su salida del ‘reality’. Frente a esto, la actriz confirmó que sí hubo una conversación, pero rechazó la versión que, según ella, se ha querido instalar sobre una supuesta intención suya de volver con su expareja.

“Quiero hablar de este tema por última vez. Yo nunca le pedí a él que volviéramos”, afirmó de manera contundente. Según relató, cuando salió de La casa de los famosos, Alejandro Estrada le dijo: “Mona, esperemos a que todo esto pase y volvemos”. Sin embargo, su respuesta fue clara y directa, pues consideró que regresar habría invalidado el proceso personal que ella había vivido.

Lee También

Nataly Umaña aseguró que su participación en el programa no fue en vano y que, por el contrario, representó una forma de sanar y liberarse emocionalmente. “¿Tú crees que lo que hice fue en vano? No fue para liberarnos de todo, ya que no fuimos capaces de liberarnos el uno del otro”, expresó, reiterando que esta reflexión la ha compartido en numerosas entrevistas desde que salió del ‘reality’.

La actriz fue enfática en aclarar que en ningún momento pidió retomar la relación y que, si esa idea pasó por la mente de Estrada, fue algo completamente distinto a lo que ella sentía. “Para regresar, para volver, se necesitan dos, y él no iba a volver solo”, dijo, dejando claro que nunca existió una solicitud de su parte para reconciliarse.

Además, Umaña cuestionó duramente la narrativa que, según ella, se ha construido alrededor del tema, señalando que ha sido juzgada de manera severa por la opinión pública. “A mí me acribillaron, y con esa cara de víctima… ¿quién fue el que entró a poner un anillo en la casa?”, expresó, en referencia a uno de los momentos más comentados durante la recta final del programa.

Con este mensaje, Nataly Umaña buscó cerrar definitivamente el capítulo de su relación con Alejandro Estrada y defender su postura frente a las versiones que han circulado en redes sociales y medios. La actriz insistió en que su prioridad sigue siendo su bienestar emocional y que no está dispuesta a permitir que se tergiversen sus palabras o decisiones personales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.