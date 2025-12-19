Alejandro Estrada vuelve a ocupar un lugar central en la televisión colombiana. El actor, ‘influencer’ y exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’ confirmó su regreso a ‘La casa de los famosos’, pero esta vez no como visitante ni invitado especial, sino como participante oficial de la tercera temporada del polémico ‘reality’ del Canal RCN.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Nataly Umaña y Alejandro Estrada se reconciliarán? Nuevo ‘reality’ los reúne de nuevo)

Su ingreso promete convertirse en uno de los momentos más comentados del programa, no solo por su trayectoria artística, sino por la historia personal que lo conecta directamente con una de las temporadas anteriores.

Estrada fue pareja sentimental de Nataly Umaña, quien participó en la primera temporada del ‘reality’ y protagonizó uno de los episodios más controversiales del formato al involucrarse sentimentalmente con Miguel Melfi mientras aún estaba casada con el actor.

Lee También

Esa situación, ampliamente discutida en redes sociales y medios de comunicación, marcó un antes y un después tanto en la vida personal de Estrada como en la percepción pública de la pareja.

Ahora, Alejandro regresa al mismo escenario que fue testigo indirecto del fin de su matrimonio, pero asegura que lo hace desde un lugar completamente distinto. En declaraciones recientes, el actor dejó claro que esta nueva participación representa un reto personal y profesional.

“Ahora sí me van a conocer en la telenovela de la vida real, en la casa. Me puedo llegar a irritar un poco, les puedo asegurar que va a salir el Alejo real”, afirmó, anticipando que mostrará facetas desconocidas de su personalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Estrada explicó que dentro del ‘reality’ existe una línea muy delgada entre el personaje público y la persona real, y que sostener una imagen construida resulta casi imposible con el paso de los días. “Van a conocer al ‘influencer’ y al actor con carrera construida, pero también al verdadero Alejandro. Es muy difícil sostener un personaje durante tanto tiempo”, señaló, dando a entender que la convivencia sacará a la luz emociones, reacciones y decisiones genuinas.

Lejos de tomarse esta experiencia como una simple exposición mediática, el actor afirmó que su objetivo es conectar con el público desde la autenticidad y el entretenimiento. “Haré lo posible para que se diviertan bastante”, dijo, consciente de que el ‘reality’ no solo pone a prueba la convivencia, sino también la capacidad de adaptación, el manejo de conflictos y la inteligencia emocional de sus participantes.

El anuncio oficial de Canal RCN destacó precisamente ese perfil multifacético del actor. En la presentación, Alejandro Estrada aseguró que: “ya ha paralizado a Colombia con su talento, su belleza y sus decisiones”, y que ahora está listo para hacerlo nuevamente en “la telenovela de la vida real”.

El mensaje cerró invitando a los televidentes a prepararse para verlo “jugar” dentro de la casa, dejando claro que su participación será una de las más observadas.

Con este regreso, Alejandro Estrada no solo enfrenta el reto de convivir bajo el escrutinio permanente de las cámaras, sino también de reconciliar su pasado mediático con una nueva oportunidad para mostrarse tal como es. La expectativa es alta y la pregunta queda abierta: ¿cómo se desenvolverá el verdadero Alejo en esta nueva temporada? ¿volverá Nataly Umaña? El público, sin duda, ya está atento.

* Pulzo.com se escribe con Z