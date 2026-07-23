La cocina más famosa del país vuelve a encender sus fogones. ‘Masterchef celebrity Colombia’ regresa este 2026 con una nueva temporada que promete más exigencia, cambios en la competencia y un grupo de celebridades dispuestas a demostrar que también tienen talento entre ollas y sartenes. El ‘reality’ se estrenará el 21 de julio a las 8:00 p. m. por el Canal RCN, en una nueva batalla por el ‘rating’ frente a ‘Yo me llamo’.

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Como ya es tradición, Claudia Bahamón continuará al frente de la presentación del programa, mientras que el jurado estará conformado nuevamente por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes serán los encargados de evaluar cada preparación y decidir quiénes avanzan en la competencia.

¿Quienes participarán en ‘Masterchef celebrity Colombia’ 2026?

En esta nueva edición competirán 24 celebridades provenientes de diferentes ámbitos del entretenimiento, el deporte y las redes sociales. Entre los nombres más destacados aparecen Emiro, Lina Tejeiro, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Angélica Blandón, Sebastián Vega, Robert Farah, ‘Pautips’, Emiro Navarro, Luciano D’Alessandro, Iván Marín, Marcela Carvajal, Milena López, Julieta Piñeres y ‘Tavo’ Bernate, entre otros.

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Todos ellos deberán enfrentarse a diferentes retos de creatividad, técnica y trabajo en equipo para evitar la eliminación y acercarse al título del mejor cocinero aficionado de la temporada.

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Nuevos cambios en ‘Masterchef celebrity Colombia’ 2026

Una de las principales novedades de esta edición es la eliminación del tradicional “cachete”, una dinámica que durante varias temporadas otorgó ventajas dentro de la competencia. Según adelantó el Canal RCN y confirmó el chef Jorge Rausch, el formato tendrá nuevas reglas que buscarán hacer el concurso más competitivo y estratégico para los participantes.

Aunque la esencia del programa se mantiene, la producción promete sorpresas tanto en los retos como en las dinámicas que pondrán a prueba a las celebridades desde el primer capítulo.

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‘Yo me llamo’ vs. ‘Masterchef celebrity Colombia’

El estreno de ‘Masterchef celebrity’ coincidirá con el regreso de ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, por lo que ambos ‘realitys’ volverán a enfrentarse en el horario estelar de la televisión colombiana.

Con un jurado consolidado, nuevas reglas y un elenco que mezcla experiencia, humor y popularidad en redes sociales, ‘MasterChef Celebrity Colombia’ buscará conquistar nuevamente a los televidentes y convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión nacional durante los próximos meses.

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