La periodista y presentadora Jessica de la Peña compartió uno de los momentos más difíciles de su vida personal al anunciar públicamente la muerte de su padre, una noticia que generó múltiples mensajes de apoyo entre seguidores, colegas y figuras del medio televisivo.

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Reconocida por su trayectoria en informativos nacionales y por su presencia durante años en la televisión colombiana, la comunicadora reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una sentida despedida dedicada a Ricardo Luis, quien, según explicó, enfrentaba desde hace un tiempo complejos problemas de salud.

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En el mensaje, De la Peña habló abiertamente sobre el contraste entre entender racionalmente el descanso de un ser querido y afrontar emocionalmente su ausencia.

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“¿Cómo le explicas al corazón lo que tu cabeza sabe?”, escribió la presentadora al iniciar una reflexión en la que expresó que, aunque comprendía que era momento de que su padre dejara atrás el dolor y el sufrimiento, aceptar su partida ha sido un proceso profundamente difícil.

La comunicadora también aseguró que en distintos momentos pidió fortaleza y resignación para afrontar el estado de salud de su padre y que incluso llegó a pedir que pudiera descansar.

En sus palabras, señaló que encontraba consuelo al saber que estuvo presente hasta el final y que acompañó a su padre durante cada etapa del proceso.

Además de recordar el vínculo familiar que compartieron, De la Peña destacó el legado que él dejó en su vida y en su forma de ser.

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“Papi fuiste maravilloso. Siempre lo he dicho, gran parte de mí te la debo a ti”, expresó en la publicación, donde también aseguró que honrará las cualidades que heredó de él.

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La periodista cerró el mensaje agradeciendo cada momento vivido junto a su padre y reiterando el profundo cariño que siente por él.

La publicación rápidamente recibió reacciones de apoyo y solidaridad por parte de usuarios y personas cercanas al mundo de la televisión, quienes acompañaron a la presentadora en este momento de duelo.

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