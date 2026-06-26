Por: Canal Uno

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La industria digital lamenta la muerte de Carly Douglas, una influenciadora estadounidense que en los últimos meses había generado una profunda conexión con sus seguidores al compartir públicamente su lucha contra el cáncer.

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La creadora de contenido, originaria de Carolina del Sur, dio a conocer hace apenas tres meses que había sido diagnosticada con cáncer de estómago en etapa 4. A partir de entonces, sus redes sociales se transformaron en un espacio donde relató parte de su proceso y reflexionó sobre los desafíos que enfrentaba.

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Antes de conocer el diagnóstico, Douglas era reconocida por publicar contenido relacionado con bienestar, familia y estilo de vida. Sin embargo, su historia tomó un rumbo diferente cuando decidió hablar abiertamente sobre la enfermedad que afectaba su salud.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria completa, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador, y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales”, expresaron.

Sus seres queridos también destacaron la actitud con la que enfrentó los meses más difíciles de su vida.

“Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escuchar de vuelta a Dios, aquel que la sostenía en la palma de su mano”, señalaron.

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Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores compartieron mensajes de despedida y recordaron el impacto que tuvieron sus publicaciones. Muchos resaltaron la honestidad con la que habló sobre su situación y la fortaleza que transmitió durante el tiempo que permaneció activa en redes.

Carly Douglas tenía 36 años y deja un legado que trascendió el contenido digital, convirtiéndose para muchos en un ejemplo de resiliencia frente a la adversidad.

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