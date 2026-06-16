La situación de Beto Coral volvió a captar la atención en redes sociales luego de que se conociera un video que registra el instante en que agentes de Homeland Security Investigations (HSI), una división adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, proceden con su arresto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Famoso petrista en Estados Unidos destapó solicitud de deportación en su contra: “Soy víctima”)

Dichas imágenes fueron divulgadas por el periodista Daniel Coronell a través de su cuenta en X. En la grabación se observa la intervención de los agentes mientras adelantan el procedimiento contra el activista colombiano, quien reside desde hace varios años en territorio estadounidense.

Junto al video, Coronell entregó detalles sobre el proceso que enfrentaría Coral. Según explicó, el colombiano tendría la posibilidad de acudir ante un juez para apelar la decisión adoptada por las autoridades migratorias o, alternativamente, acogerse a un proceso de autodeportación.

Lee También

“Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la autodeportación. Su hijo está seguro con su mamá”, escribió el periodista en la publicación que acompañó las imágenes.

Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a @Betocoralg. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación. Su hijo está seguro con su mamá. pic.twitter.com/HwnhMhsr2j — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

Qué se sabe del proceso que enfrentaría Beto Coral

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente mayores detalles sobre las razones específicas que motivaron el procedimiento. Sin embargo, la información compartida por Coronell apunta a que el caso estaría relacionado con asuntos de carácter migratorio.

De acuerdo con lo señalado por el periodista, Coral contaría con mecanismos legales para intentar revertir la decisión mediante los canales establecidos por la legislación estadounidense. La otra alternativa sería aceptar una salida voluntaria del país bajo las condiciones que determinen las autoridades competentes.

La publicación del video provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y detractores del creador de contenido debatieron sobre su situación. Mientras algunos expresaron preocupación por su futuro en Estados Unidos, otros pidieron esperar información oficial sobre el caso antes de sacar conclusiones.

Por ahora, no se conocen pronunciamientos adicionales de Beto Coral sobre el procedimiento ni sobre los pasos que seguirá frente a las opciones legales mencionadas por Daniel Coronell.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.